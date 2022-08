DIRECT. Ligue 1 : le PSG toujours leader, classement et calendrier

Ligue 1. Auteur d'une démonstration à Lille dimanche soir en Ligue 1 (1-7), le PSG est toujours seul leader du classement de L1 après trois journées, devant Lens, Marseille et Lyon. Tous les résultats, le classement et les dernières infos sur la Ligue 1 en direct.

En direct

Recevoir nos alertes live !

09:30 - PSG-Galtier: "On l'a travaillé à l'entraînement" Le but inscrit au bout de neuf secondes par Kylian Mbappé à Lille lors du succès du PSG (1-7) pour la 3e journée de Ligue 1 est le résultat d'une belle combinaison des joueurs de Christophe Galtier. Lors de sa conférence de presse d'après-match, l'entraîneur parisien a reconnu que avoir trouvé des sources d'inspiration, alors que plusieurs clubs ont marqué de cette façon lors des dernières semaines, comme le Sparta Rotterdam: "On l'a montré aux joueurs qui étaient ok pour le tenter. On l'a travaillé à l'entraînement hier (samedi, ndlr). Cela a déjà été fait en Allemagne et en Angleterre et même par notre centre de formation en Youth League."

09:00 - Mbappé n'a pas battu le record du but le plus rapide Lors de la victoire du PSG à Lille dimanche lors de la 3e journée de Ligue 1 (1-7), Kylian Mbappé a marqué au bout de seulement 8 secondes et 36 centièmes (soit 9 secondes), après une combinaison parfaitement réalisée par les joueurs de Christophe Galtier. Avec ce but, l'attaqué a failli égaler le record du Michel Rio (8 secondes), qui avait marqué avec Caen contre Cannes le 15 février 1992.

Offre partenaire : Pariez en ligne sur ce match ! Pariez sur Winamax et recevez gratuitement jusqu'à 200 euros en cadeaux pour l'ouverture d'un compte. C'est parti !

08:30 - Tous les résultats de la 3e journée de Ligue 1 Ce week-end, la troisième journée de Ligue 1 a été l'occasion pour le PSG de réaliser une véritable démonstration en s'imposant à Lille sur le score de 7 buts à 1, dimanche soir. Auparavant, vendredi, l'OL avait battu facilement Troyes (4-1) tandis que samedi, l'AS Monaco s'était écroulé devant le RC Lens à domicile (1-4) avant que l'OM, bousculé, ne vienne à bout du FC Nantes au Vélodrome (2-1). Dimanche, Nice s'est incliné à Clermont (1-0) alors que Rennes a lancé sa saison contre Ajaccio (2-1). Strasbourg a été accroché par Reims (1-1), comme Toulouse par Lorient (2-2), tandis que Brest est allé s'imposer à Angers (1-3), comme Auxerre à Montpellier (1-2).



21/08/22 - 22:31 - Lille - PSG : Fin du calvaire pour le Lille OSC face au Paris Saint-Germain (1-7) Les statistiques témoignent de la domination du Paris Saint-Germain : à l’issue de cette rencontre, la possession de balle s’affiche indiscutablement à son avantage (52% contre 48% pour le Lille OSC). Les Parisiens se sont d'ailleurs créés le plus d'occasions sérieuses, avec 9 tirs cadrés contre 8 tirs cadrés pour Lille OSC, et remportent donc logiquement ce match (1-7). Lille - PSG en direct

21/08/22 - 22:28 - Lille - PSG : Kylian Mbappe inscrit un nouveau but pour le Paris Saint-Germain (1-7) ! Et de 7 pour le Paris Saint-Germain ! Kylian Mbappe fait trembler les filets à la 87e minute de jeu de cette 2e mi-temps ! Ça commence à sentir le roussi pour le Lille OSC. Le score est de 1-7 au Stade Pierre Mauroy. Lille - PSG en direct

21/08/22 - 22:07 - Lille - PSG : Encore un but au Stade Pierre Mauroy pour le Paris Saint-Germain (1-6) ! Et de 6 pour le Paris Saint-Germain ! Kylian Mbappe s'illustre à la 66e minute de jeu de cette 2e mi-temps ! Ça commence à sentir le roussi pour le Lille OSC. Le score est de 1-6 au Stade Pierre Mauroy. Lille - PSG en direct

21/08/22 - 21:54 - Lille - PSG : But : le Lille OSC réduit son retard (1-5) ! Jonathan Bamba réduit l'écart pour le Lille OSC dans ce duel contre le Paris Saint-Germain. On joue la 54e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. 1 à 5 au Stade Pierre Mauroy. Lille - PSG en direct

21/08/22 - 21:53 - Lille - PSG : Neymar inscrit un nouveau but pour le Paris Saint-Germain (0-5) ! Nouveau but signé Neymar à la 52e minute de jeu de cette 2e mi-temps ! Les Parisiens prennent le large et mènent désormais 5-0 sur leurs adversaires au Stade Pierre Mauroy ! Le Lille OSC sombre dans ce duel de Ligue 1. Lille - PSG en direct

21/08/22 - 21:46 - Lille - PSG : Début de la 2e mi-temps Le coup d’envoi de la 2e mi-temps vient d’être donné par l’arbitre de la rencontre, à Lille. Le score est de 0-4. Lille - PSG en direct

21/08/22 - 21:31 - Lille - PSG : Clement Turpin siffle la pause au Stade Pierre Mauroy A la mi-temps, la possession de balle est un peu à l’avantage du Paris Saint-Germain (60% contre 40% pour le Lille OSC), qui mène au score (0-4). Pourtant, c'est le Lille OSC qui s'est créé le plus d’opportunités avec 6 tirs cadrés contre 4 tirs cadrés pour le Paris Saint-Germain. Lille - PSG en direct

21/08/22 - 21:28 - Lille - PSG : Encore un but au Stade Pierre Mauroy pour le Paris Saint-Germain (0-4) ! Nous voilà à 0-4 dans ce Lille - PSG ! Neymar s'illustre à la 44e minute de jeu de cette 1e mi-temps et enfonce un peu plus les Lillois ! Lille - PSG en direct

21/08/22 - 21:23 - Lille - PSG : Nouveau but signé Achraf Hakimi au Stade Pierre Mauroy (0-3) ! Et de 3 pour le Paris Saint-Germain ! Achraf Hakimi fait trembler les filets à la 39e minute de jeu de cette 1e mi-temps ! Ça sent la correction pour le Lille OSC. Le score est de 0-3 au Stade Pierre Mauroy. Lille - PSG en direct

21/08/22 - 21:12 - Lille - PSG : But : le Paris Saint-Germain double la mise par Lionel Messi (0-2) ! Le Paris Saint-Germain double la mise au Stade Pierre Mauroy ! Un deuxième but marqué par Lionel Messi à la 28e minute dans cette 1e mi-temps. 0 à 2 dans ce Lille - PSG. Lille - PSG en direct

21/08/22 - 20:45 - Lille - PSG : Ouverture du score pour le Paris Saint-Germain (0-1) ! Le premier but de cette confrontation est inscrit par Kylian Mbappe à la 1e minute de jeu dans cette 1e période ! Le match tourne à l'avantage du Paris Saint-Germain au Stade Pierre Mauroy. Les Lillois doivent désormais réagir. Lille - PSG en direct

21/08/22 - 20:45 - Lille - PSG : Clement Turpin lance la rencontre entre le Lille OSC et le Paris Saint-Germain au Stade Pierre Mauroy ! Le coup d’envoi de cette rencontre entre le Lille OSC et le Paris Saint-Germain vient d’être donné par l’arbitre de la rencontre, à Lille. Lille - PSG en direct

21/08/22 - 20:30 - Le match entre Lille et le PSG va débuter L'affiche entre le Losc et le Paris Saint-Germain, les deux derniers clubs sacrés champions de France, va débuter dans quelques minutes sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy. M. Turpin sifflera le coup d'envoi du dernier match de la 3e journée de Ligue 1 à 20h45.

21/08/22 - 20:00 - Mohamed Bayo écarté du groupe de Lille Arrivée depuis Clermont durant l'été, l'attaquant du Losc Mohamed Bayo ne sera pas dans le groupe du Losc ce soir face au Paris Saint-Germain en clôture de la 3e journée de Ligue 1. Le président de Lille, Olivier Létang, a décidé de sanctionner l'attaquant, titulaire lors des deux premiers matchs de la saison, pour des raisons disciplinaires. Une photo du joueur de 24 ans dans un établissement nocturne a été publiée ce dimanche matin sur les réseaux sociaux.

21/08/22 - 19:30 - PSG-Galtier: "Un épiphénomène" Le comportement de Kylian Mbappé et de Neymar sera forcément très scruté ce dimanche soir lors du match de la 3e journée de Ligue 1 entre le Losc et le Paris Saint-Germain (20h45), après l'affaire du penalty la semaine passée contre Montpellier et tout ce qui a suivi cette semaine. Vendredi, en conférence de presse, Christophe Galtier a assuré qu'il n'y avait "aucun malaise" entre les deux joueurs et au club: "Il n'y a aucun malaise, c'est un épiphénomène. Nous nous sommes rapidement vus, le lendemain plus précisément, pour aplanir tout ça et dire ce que l'on avait à se dire entre nous. C'est pour cela qu'il n'y a aucun malaise. Je vous le confirme avec beaucoup de sincérité, nous avons eu une semaine très agréable dans le travail où les uns et les autres ont travaillé pour bien préparer le match face à Lille. J'ai apprécié toutes les séances de la semaine où cet épiphénomène du match face à Montpellier a disparu très rapidement. C'est-à-dire le lendemain."

21/08/22 - 18:59 - Rennes - AC Ajaccio : Fin de la rencontre à Rennes (2-1) ! L’avantage final au score (2-1) du Stade Rennais est plutôt logique au regard des chiffres proposées à l’issue de cette rencontre. Les Rennais ont en effet un petit ascendant au niveau de la possession de balle mais se sont aussi et surtout montrés plus menaçants en cadrant davantage de frappes (8 tirs contre 2 pour AC Ajaccio). Rennes - AC Ajaccio en direct

21/08/22 - 18:57 - Rennes - AC Ajaccio : Carton rouge pour Chimuanya Ugochukwu (Stade Rennais) ! Chimuanya Ugochukwu, le joueur de le Stade Rennais, récolte un carton rouge à la 90e minute, dans cette 2e mi-temps. Rennes - AC Ajaccio en direct

21/08/22 - 18:47 - Rennes - AC Ajaccio : Carton rouge pour le Stade Rennais ! Romain Salin reçoit un nouveau carton jaune, synonyme de carton rouge ! Rennes - AC Ajaccio en direct

21/08/22 - 18:45 - Les résultats du multiplex Après le match nul entre Strasbourg et Reims (1-1), le multiplex avait lieu avec quatre rencontres au programme à partir de 15 heures. Angers s'est incliné devant Brest (1-3), Clermont a battu l'OGC Nice de Lucien Favre qui a terminé à 9 (1-0), le TFC et Lorient ont fait match nul (2-2) et enfin Montpellier a craqué devant Auxerre après avoir pris l'avantage (1-2), lors d'un match qui s'est terminé à 9 contre 9.

21/08/22 - 18:27 - Rennes - AC Ajaccio : Encore un but au Roazhon Park pour le Stade Rennais (2-1) ! Le Stade Rennais reprend l'avantage ! C'est Arthur Theate qui parvient à remettre ses coéquipiers dans la course à la 62e minute de jeu. Nous voilà à 2 à 1 dans cette 2e mi-temps au Roazhon Park. Rennes - AC Ajaccio en direct

21/08/22 - 18:22 - Rennes - AC Ajaccio : Egalisation de l'AC Ajaccio (1-1) ! Egalisation à la 57e minute de jeu au Roazhon Park ! Mounaim El Idrissy remet les Ajacciens sur les rails dans cette 2e mi-temps face au Stade Rennais. Le score est de 1 partout dans ce choc ! Rennes - AC Ajaccio en direct