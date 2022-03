DIRECT. Ligue 1 : plusieurs chocs au programme, le classement

Ligue 1. 26e journée de Ligue 1 ce week-end avec plusieurs belles affiches au programme avec un Nice - PSG samedi soir et un Marseille - Monaco dimanche pour conclure la journée.

15:30 - L'OL privé de Dubois et de Ndombele Pour ce déplacement dans le Morbihan en ouverture de la 27e journée de Ligue 1, l'Olympique lyonnais sera privé de plusieurs joueurs majeurs. Léo Dubois a ressenti une douleur au genou tandis que Tanguy Ndombele se plaint de la hanche. En revanche, l'OL enregistre deux retours, ceux de Jason Denayer et de Jeff Reine-Adélaïde, blessés de longue date. 14:45 - L'OL n'a plus le choix Vu le retard pris par rapport à ses concurrents dans la course à la Ligue des champions, l'Olympique lyonnais n'a pas d'autres choix que de s'imposer à Lorient ce vendredi en ouverture de la 27e journée de Ligue 1 (21 heures). Après sa défaite controversée face à Lille dimanche dernier (0-1), l'OL compte en effet huit points de retard sur l'OGC Nice, actuel 3e de Ligue 1. Amazon pass ligue 1 Suivez la Ligue 1 sur Amazon Prime Vidéo pour 9,99 € / mois pendant trois mois (puis 12,99 € / mois). Offre sans engagement réservée aux abonnés Amazon Prime.

Découvrir l'offre 14:00 - Le programme de la 27e journée de L1 Après les demi-finales de la Coupe de France riches en émotions cette semaine, place à la 27e journée de Ligue 1 ce week-end sur les pelouses françaises ! Vendredi soir, Lorient accueille l'Olympique lyonnais en ouverture de cette 27e journée, avant deux matchs au programme samedi: Lens-Brest puis le choc Nice-PSG. Dimanche, Rennes recevra notamment Angers, Lille accueillera Clermont à 17h05 avant le choc entre l'OM et l'AS Monaco à 20h45.

Classement Ligue 1 2021 Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 PSG 62 26 19 2 5 56 23 33 2 OM 47 26 13 5 8 39 24 15 3 Nice 46 26 14 7 5 37 21 16 4 Rennes 43 26 13 9 4 51 25 26 5 Strasbourg 43 26 12 7 7 48 31 17 6 Lens 40 26 11 8 7 42 37 5 7 Nantes 39 26 11 9 6 34 29 5 8 Lille 39 26 10 7 9 33 35 -2 9 Monaco 38 26 10 8 8 39 29 10 10 Lyon 38 26 10 7 9 34 32 2 11 Montpellier 37 26 11 11 4 41 38 3 12 Brest 32 26 8 10 8 34 38 -4 13 Reims 31 26 7 9 10 30 30 0 14 Angers 29 26 7 11 8 31 38 -7 15 Clermont 28 26 7 12 7 27 42 -15 16 Lorient 24 26 5 12 9 21 39 -18 17 Troyes 22 26 5 14 7 23 41 -18 18 Metz 22 26 4 12 10 25 45 -20 19 Saint-Etienne 22 26 5 14 7 27 50 -23 20 Bordeaux 22 26 4 12 10 38 63 -25

Calendrier de la 27e journée de Ligue 1 Journée 27 sur 38 Vendredi 4 mars Lorient 21:00 Lyon Samedi 5 mars Lens 17:00 Brest Nice 21:00 PSG Dimanche 6 mars Saint-Etienne 13:00 Metz Bordeaux 15:00 Troyes Nantes 15:00 Montpellier Reims 15:00 Strasbourg Rennes 15:00 Angers Lille 17:05 Clermont OM 20:45 Monaco

Pour cette saison 2021-2022, c'est Amazon Prime qui a obtenu les droits pour 80% des droits Tv du championnat de France de foot.de la Ligue 1. Le nouveau diffuseur couvrira 8 matchs par journée : le match du vendredi soir (21 heures), celui du samedi après-midi (17 heures), le multiplex du dimanche (15 heures), le match du dimanche soir (20h45) et la rencontre du dimanche midi (13 heures). Amazon a d'ailleurs créé une chaîne spéciale : Pass Ligue 1.

C'est Canal + qui diffusera les deux autres rencontres de chaque journée en début de saison : la rencontre du samedi soir (21 heures) et celle du dimanche à 17 heures.

Vous pouvez retrouver en temps réel via notre tableau, l'évolution du classement des meilleurs buteurs du championnat de France de la Ligue 1. Avant la 26e journée, Ben Yedder et Kylian Mbappé sont en tête avec 15 et 14 buts.

Vous pouvez retrouver le classement des passeurs du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour à chaque fin de journée de championnat :