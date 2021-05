Ligue 1 : calendrier, diffusion TV, multiplex... Toutes les infos de la 37e journée

CLASSEMENT LIGUE 1. La 37e et avant dernière journée de Ligue 1 va se dérouler ce dimanche 16 mai. Tous les matchs du calendrier se déroulent en même temps, à partir de 21 heures. Suivez le multiplex en direct...

Diffusion TV L'essentiel sur la 37e journée de Ligue 1 C'est sans doute le grand soir pour la Ligue 1. Ce dimanche 16 mai, pour la 37e journée, tous les matchs se déroulent à la même heure, soit à 21 heures, avec un finish qui n'avait pas été aussi incertain depuis longtemps. Le multiplex sera à suivre sur cette page avec toutes les infos en direct. Le calendrier

Rien n'est encore fait dans le haut du classement de cette Ligue 1, avant cette avant-dernière journée. Le PSG, deuxième avec trois points de retard sur Lille est encore loin du titre. Les Dogues, eux, peuvent l'emporter dès ce dimanche chez eux s'ils battent Saint-Etienne et si Paris, à domicile également, ne parvient pas à obtenir une victoire face au Stade de Reims.

Le suspense est aussi entier pour les aventures européennes de la saison prochaine. Si Lyon et Monaco se sont assuré une place, Rennes, Lens et l'Olympique de Marseille restent en course pour la cinquième position du championnat de France, qualificative pour la coupe d'Europe.

En bas du classement de la Ligue 1, Dijon est déjà condamné à la descente la saison prochaine. Mais cinq à six équipes se tiennent dans un mouchoir de poche et sont elles aussi en danger : Nîmes, qui respire un peu depuis la semaine dernière, Nantes, Lorient, Strasbourg, Bordeaux et Brest. Le classement Classement Ligue 1 2021 Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Lille 79 36 23 3 10 62 22 40 2 PSG 76 36 24 8 4 80 28 52 3 Monaco 74 36 23 8 5 74 41 33 4 Lyon 73 36 21 5 10 74 38 36 5 Marseille 56 36 15 10 11 50 44 6 6 Lens 56 36 15 10 11 55 51 4 7 Rennes 55 36 15 11 10 49 38 11 8 Montpellier 50 36 13 12 11 58 61 -3 9 Nice 49 36 14 15 7 47 49 -2 10 Metz 46 36 12 14 10 42 45 -3 11 Saint-Etienne 45 36 12 15 9 42 53 -11 12 Angers 44 36 12 16 8 37 53 -16 13 Reims 42 36 9 12 15 41 44 -3 14 Brest 40 36 11 18 7 50 64 -14 15 Bordeaux 39 36 11 19 6 37 55 -18 16 Strasbourg 38 36 10 18 8 46 57 -11 17 Lorient 38 36 10 18 8 47 66 -19 18 Nantes 37 36 8 15 13 42 53 -11 19 Nîmes 35 36 9 19 8 38 64 -26 20 Dijon 18 36 3 24 9 24 69 -45 L'actu Ligue 1 en direct Recevoir nos alertes live !

17:16 - PSG ou Lille, le champion de Ligue 1 connu dès ce soir ? Bienvenue dans ce direct où vous pourrez suivre dans les prochaines heures les 11 chocs de la 37e journée de Ligue 1 en multiplex. Le suspense aura duré comme rarement cette saion, alors que le PG et Lille sont encore tous les deux en concurrence pour remporter le titre. L'équation est tendue pour les Parisiens qui doivent absolument éviter le faux pas, à domicile, face au Stade de Reims de soir s'ils veulent garder un espoir de remporter le trophée. Lille reçoit pour sa part les Stéphanois, qui sortent d'une bonne séquence face à l'OM sur leur pelouse le week-end dernier. Si les Dogues s'imposent, ils franchiront en tout cas une marche supplémentaire vers l'exploit.

Jusqu'à l'an passé, c'est Canal+ (3 matchs par journée) et beIN Sports (7 matchs par journée) qui assuraient la retransmission des matchs de Ligue 1 à la télévision. A partir de cette saison 2020-2021, et pour une période qui devait courir jusqu'en 2024, c'est Mediapro qui avait récupéré la majorité des droits TV du championnat de France de foot. Le nouveau diffuseur, via sa chaîne Téléfoot, proposait cette année 8 matchs par journée, tandis que Canal+ conservait la diffusion de 2 matchs par journée (samedi à 21h et dimanche à 17h. Après l'arrêt de Mediapro en janvier, c'est Canal+ qui a récupéré l'intégralité des droits de retransmission jusqu'à la fin de la saison. Le groupe va permettre aux fans de foot de profiter de Marseille - Angers sur C8 ce dimanche pour l'avant-dernière journée.