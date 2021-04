Ligue 1 : du nouveau au classement ? Les résultats de la 35e journée en direct

LIGUE 1 2021. A quatre journées du terme du championnat de France de foot, la course au titre, la bataille pour les places européennes et la lutte pour le maintien s'annoncent une nouvelle fois passionnantes ce week-end. Découvrez le calendrier, le classement et les résultats des matchs en direct.

Diffusion TV L'essentiel sur la 35e journée de Ligue 1 Le suspense pour l'attribution du titre de champion de France 2021 est toujours aussi intense à quelques journées de la fin de la saison. Lille, le PSG, Monaco et Lyon peuvent toujours espérer mathématiquement être sacrés. Lens, Marseille et Rennes sont, eux, à la lutte pour la 5e place qualificative pour l'Europa League. Dans le bas du tableau, si Dijon est déjà condamné, Nîmes et Nantes peuvent encore se sauver. Le classement

Tous les matchs ou presque seront donc à enjeu durant le week-end, qui se termine en beauté dimanche soir avec le choc entre Monaco et Lyon. Le calendrier

Classement Ligue 1 2021 Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Lille 73 34 21 3 10 57 22 35 2 PSG 72 34 23 8 3 77 26 51 3 Monaco 71 34 22 7 5 71 38 33 4 Lyon 67 34 19 5 10 67 35 32 5 Lens 56 34 15 8 11 54 46 8 6 Marseille 55 34 15 9 10 49 42 7 7 Rennes 54 34 15 10 9 48 36 12 8 Montpellier 47 34 12 11 11 54 57 -3 9 Nice 46 34 13 14 7 44 45 -1 10 Metz 43 34 11 13 10 37 41 -4 11 Reims 41 34 9 11 14 39 41 -2 12 Angers 41 34 11 15 8 34 51 -17 13 Brest 40 34 11 16 7 47 57 -10 14 Saint-Etienne 39 34 10 15 9 39 52 -13 15 Strasbourg 37 34 10 17 7 43 53 -10 16 Bordeaux 36 34 10 18 6 36 52 -16 17 Lorient 35 34 9 17 8 44 62 -18 18 Nantes 31 34 6 15 13 35 52 -17 19 Nîmes 31 34 8 19 7 33 62 -29 20 Dijon 18 34 3 22 9 23 61 -38

17:15 - Une 35e journée de Ligue décisive dans la course au titre ? Comme le week-end dernier, une confrontations entre deux candidats au titre de champion de France sera au menu dimanche soir, entre Lyon et Monaco. Avant cela, le PSG, qui accueillera Lens samedi après-midi, et Lille, qui recevra Nice quelques heures plus tard, tenteront de conserver leur avance. Rappelons qu'avant cette 35e journée, le LOSC est en tête avec 73 points, devant Paris (72 points), l'AS Monaco (71 points) et Lyon, légèrement décroché (67 points).

Calendrier de la 35e journée de Ligue 1 Journée 35 sur 38 Vendredi 30 avril Marseille En cours Strasbourg Samedi 1 mai PSG En cours Lens Lille 21:00 Nice Dimanche 2 mai Bordeaux 13:00 Rennes Nîmes 15:00 Reims Lorient 15:00 Angers Dijon 15:00 Metz Brest 15:00 Nantes Montpellier 17:05 Saint-Etienne Monaco 21:00 Lyon

Jusqu'à l'an passé, c'est Canal+ (3 matchs par journée) et beIN Sports (7 matchs par journée) qui assuraient la retransmission des matchs de Ligue 1 à la télévision. A partir de cette saison 2020-2021, et pour une période qui devait courir jusqu'en 2024, c'est Mediapro qui avait récupéré la majorité des droits TV du championnat de France de foot. Le nouveau diffuseur, via sa chaîne Téléfoot, proposait cette année 8 matchs par journée, tandis que Canal+ conservait la diffusion de 2 matchs par journée (samedi à 21h et dimanche à 17h. Après l'arrêt de Mediapro en janvier, c'est Canal+ qui a récupéré l'intégralité des droits de retransmission jusqu'à la fin de la saison.