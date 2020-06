Ligue 1 : le calendrier 2020-2021 connu ce vendredi, quelle date pour l'ouverture ?

LIGUE 1 - La Ligue de foot professionnel se réunit aujourd'hui en conseil d'administration pour adopter le calendrier général des compétitions pour la saison 2020/2021. Les dates prévues pour les matchs de Ligue 1 sont particulièrement attendues.

[Mis à jour le 26 juin 2020 à 11h50] On en saura un petit peu plus sur le calendrier de la Ligue 1, tout à l'heure, à l'issue du conseil d'administration de la LFP prévu à 15h, durant lequel doit être adopté le calendrier général des compétitions françaises de football. Connaîtra-t-on le programme détaillé de l'ensemble des matchs de Ligue 1 ou simplement les dates de début et de fin du championnat ? C'est a priori la deuxième hypothèse privilégiée par la LFP, qui officialisera également les dates retenues pour les finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue, pressenties respectivement le 24 juillet et le 31 juillet. Une chose est en revanche certaine, désormais : la Ligue 1 2020-2021 se disputera à 20 clubs, les rélégations d'Amiens et Toulouse ayant été entérinées la semaine dernière, tout comme les promotions dans l'élite de Lorient et Lens.

Le calendrier de la prochaine saison de Ligue 1 n'a donc pas encore été officialisé mais le conseil d'administration de la Ligue a mentionné, fin mai, dans un procès verbal mis en ligne sur son site Internet, la date de reprise au 23 août 2020. Le championnat pourrait se terminer le week-end 23 mai 2021.

Jusqu'à l'an passé, c'est Canal+ (3 matchs par journée) et beIN Sports (7 matchs par journée) qui assurait la retransmission des matchs de Ligue 1 à la télévision. A partir de cette saison 2020-201, et pour une période courant jusqu'en 2024, c'est Mediapro qui a récupéré la majorité des droits TV du championnat de France de foot. Le nouveau diffuseur proposera 8 matchs par journée, tandis que Canal+ conserve la diffusion de 2 matchs par journée.