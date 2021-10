Ligue 1 : Lens veut confirmer, le programme TV et l'actu en direct

15:00 - Lens-Reims à huis clos

Cette rencontre entre le RC Lens et le Stade de Reims se jouera au stade Bollaert à huis clos, après les incidents du derby entre lensois et lillois. Les Lensois ont déjà disputé une rencontre à huis clos pour ces incidents, contre Strasbourg il y a dix jours lors de la 7e journée de Ligue 1, et s'étaient inclinés (0-1). Dans ce dossier, la LFP rendra bientôt sa mesure définitive, le 6 octobre prochain. Pour rappel, la commission de discipline a également décidé la fermeture du parcage de supporters lillois quand le Losc joue à l’extérieur.