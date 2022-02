Coupe de France : résultats et programme des quarts de finale

COUPE DE FRANCE. Les quarts de finale de la Coupe de France se poursuivent ce mercredi avec deux matchs au programme.

[Mis à jour le 9 février 2022 à 10h20] Monaco est la première équipe à rejoindre les demi-finales de la Coupe de France 2022 après sa victoire 2-0 face à Amiens grâce à des buts de Tchouaméni et Volland. "J'ai donné l'occasion à des jeunes joueurs de prendre de l'expérience ce soir (mardi). Je veux des joueurs plus ambitieux dans le jeu. Je veux les voir aller à fond marquer un deuxième but, en jouant plus haut, pas en se contentant d'avoir marqué un but. La base, c'est d'attaquer et de défendre ensemble. Quand un joueur ne fait pas le travail, un autre peut le faire. C'est quelque chose de très important dans notre jeu. Dans ces quarts de finale, quinze équipes de Ligue 1 sont déjà éliminées. Il était donc important de se qualifier pour les demi-finales" a analysé Philippe Clément après la victoire des Monégasques.

Ce mercredi, suite des quarts de finale de la Coupe de France avec le choc entre Nice et Marseille, quelques mois après les incidents autour de Dimitri Payet. Pour l'occasion, les supporters de l'OM n'ont pas été conviés pour éviter les incidents... Le match des petits poucets Bergerac - Versailles est également au programme dès 18h30 alors que les quarts se termineront ce jeudi entre Nantes et Bastia.

Les rencontres de la Coupe de France 2021-2022 seront à vivre en direct et en quasi intégralité sur la chaîne Eurosport et l'application Eurosport. France Télévision diffusera également quelques rencontres. Pour l'heure, nous nous connaissons pas encore la programmation TV des quarts de finale.