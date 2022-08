DIRECT. Ligue Europa : un tirage au sort clément pour les clubs français, l'intégralité des groupes et le calendrier des matchs

Voilà l'un des groupes les plus ouverts de cette Europa League. Les Portugais de Braga, présents dans le chapeau 1, seront opposés aux Suédois de Malmö, aux Allemands de l'Union Berlin et les Belges de l'Union Saint-Gilloise. Aucun de ces équipes ne semblent vraiment se détacher sur le papier, ce qui devrait offrir une belle lutte pour les deux premières places.

Vainqueur de l'Europa Conference League, l'AS Rome voyagera durant cette phase de groupes puisque le tirage lui propose de se rendre dans le Sud de l'Europe du côté de Séville pour affronter les Verdiblanco du Betis. A l'opposé, à l'Est, les Romains iront en Bulgarie se frotter à Ludogorets, avant le Grand Nord et Helsinki pour y défier le HJK. Tout à fait abordable pour les hommes de José Mourinho.

Annoncé comme l'un des favoris de l'Europa League, Arsenal aura la chance de croiser le PSV Eindhoven. Les Néerlandais promettent d'être l'adversaire le plus coriace des Londoniens puisque le Groupe A est complété par les Norvégiens de Bodo/Glimt, néophyte dans la compétition et du FC Zurich.

Le FC Nantes pouvait craindre le pire en étant placé dans le chapeau 4 mais il s'en sort relativement bien. En effet, les Canaris ont été envoyés dans le Groupe G où ils héritent des Grecs de l'Olympiakos. Derrière, ils devront ferrailler avec les Azerbaïjanais de Karabagh et les Allemands de Fribourg. De quoi donner des idées pour éventuellement viser le tour suivant.

Cap à l'Est pour l'AS Monaco. Cette saison, le club monégasque va visiter l'Europe central. Dans le Groupe H, l'ASM retrouve les Serbes de l'Etoile Rouge de Belgrade, les Hongrois du Ferencvaros et les Turcs du Trabzonspor. Une opposition relativement homogène mais qui n'a rien d'insurmontable pour le troisième de la saison dernière en Ligue 1.

Placé dans le chapeau 2, Rennes s'en tire relativement bien puisqu'il devra en découdre avec les Ukrainiens du Dynamo Kiev, l'une des équipes les moins en vue du Chapeau 1. En revanche, les Rennais ont été gâtés avec Fenerbahçe, pas le déplacement le plus évident devant le chaud public turc. Enfin, ils découvriront Chypre puisqu'ils joueront aussi contre l'AEK Larnaca.

