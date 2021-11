Ligue Europa 2021 : l'OM éliminé, Monaco passe... Les classements et équipes qualifiées

LIGUE EUROPA 2022. Pas de miracle pour Marseille qui s'est sèchement incliné sur la pelouse de Galatasaray jeudi 25 novembre et qui dit adieu à l'Europa League. Le point sur les classements

Marseille avait l'ambition de briller en Coupe d'Europe, l'OM n'a fait qu'un bref passage. Face à Galatasaray, dans une ambiance très chaude, les Marseillais n'ont rien pu faire et se sont lourdement inclinés 4-2, disant adieu à la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. "On a donné deux buts sans raison, sur des erreurs non provoquées et ça a tout compliqué. C'est une déception. On espérait se qualifier et finir premiers. Mais la qualification a été perdue avant, dans d'autres matches où on n'a pas su concrétiser notre supériorité. On est arrivés ici avec l'obligation de gagner et on s'est très vite retrouvés menés 2-0. Ce soir on n'a pas été assez lucides pour contrer la pression du rival. On a un groupe jeune, qui doit continuer à se construire et à grandir. Mais plus vite, sinon le projet ne va pas réussir" a analysé Sampaoli.

En revanche, Monaco a fait le travail face à la Real Sociedad. En s'imposant 2-1, les Monégasques se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. "Au début de cette compétition, j'ai dit que c'était un groupe de Ligue des champions. Je suis très fier de mon équipe. On est premier avec trois victoires et deux nuls. On a désormais la possibilité de nous reposer dans cette compétition. Maintenant, on va être concentrés sur la Ligue 1 et la Coupe de France" a expliqué Kovac en conférence de presse.

De son côté, Lyon a continué son sans faute dans la compétition en disposant de Brondby. À l'heure actuelle, Lyon, groupe A, Monaco, groupe B , Leverkusen (ALL), groupe G et West Ham (ANG), groupe H sont assurés de terminer à la première place. Les Glasgow Rangers (ECO), groupe A et le Betis Séville (ESP), Groupe G, sont assurés d'affronter un 3e d'un des groupes de la Ligue des champions alors que Eintracht Francfort (ALL) et Olympiakos (GRE) dans le groupe D et Galatasaray (TUR) ainsi que la Lazio Rome (ITA) dans le groupe E sont qualifiés mais ne savent pas dans quel ordre.

Retrouvez l'ensemble des classements de la phase de poules de la Ligue Europa 2021-2022.

La phase de groupes se disputera du jeudi 16 septembre 2021 au jeudi 9 décembre 2021 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du jeudi 17 février 2022 au jeudi 5 mai 2022. Quant à la finale, elle est prévue le mercredi 18 mai 2022 au au Stade Ramón Sánchez Pizjuán de Séville. Le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante par l'UEFA :

Phase de groupes : 16 septembre / 30 septembre / 21 octobre / 4 novembre / 25 novembre / 9 décembre

Barrages de la phase à élimination directe : ils se dérouleront le 17 et 24 février 2022

Huitièmes de finale se dérouleront le 10 et 17 mars prochain

Les quarts de finale de la Ligue Europa se dérouleront le 7 et 14 avril

Les demi-finales seront le 28 avril et 5 mai alors que la grande finale est prévue le mercredi 18 mai 2022

184 équipes disputent la compétition sur l'ensemble de la saison, dont au moins une appartenant à chacune des 55 associations membres de l'UEFA et 46 en provenance de l'UEFA Champions League ou de l'UEFA Europa League selon le site de l'UEFA. La phase de groupes est constituée de :

17 équipes en provenance de la voie principale de l'UEFA Europa Conference League

5 équipes en provenance de la voie des champions de l'UEFA Europa Conference League*

10 équipes éliminées en barrages de l'UEFA Europa League

Une phase de groupes (huit groupes de quatre) est donc organisée avant une phase à élimination directe (huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finales et finale). Les huit vainqueurs de groupes se qualifient pour les huitièmes de finale. Un tour de barrage est disputé entre les huit deuxièmes de groupes et les équipes qui terminent à la troisième place de leur groupe d'UEFA Europa League.

Quel est le calendrier de la Ligue Europa conférence ?

Groupes : 16 et 30 septembre, 21 octobre, 4 et 25 novembre et 9 décembre

Tirage des barrages pour la phase à élimination directe : 13 décembre

Barrages pour la phase à élimination directe : 17 et 24 février

Tirage des huitièmes de finale : 25 février

Huitièmes de finale : 10 et 17 mars

Tirage des quarts et demi-finales : 18 mars

Quarts de finale : 7 et 14 avril

Demi-finales : 28 avril et 5 mai

Finale : 25 mai

La bataille des droits TV a continué de faire rage pour cette nouvelle saison 2021/2022. L'UEFA a attribué les droits TV français de l'Europa League à RMC Sport, M6 et Canal+ qui assureront ainsi la diffusion à partir de la saison 2021-2022. Canal + co-diffusera avec M6 l'affiche de chaque jeudi et RMC Sport propose de son côté l'intégralité des matchs restants. M6 diffusera en clair la finale prévue le 18 mai 2022.