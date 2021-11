Ligue Europa 2021 : Marseille en danger, Monaco qualifié ? Calendrier et classements

LIGUE EUROPA 2022. Une cinquième journée de Ligue Europa qui s'annonce décisive pour plusieurs clubs français avec un déplacement à risque pour Marseille à Galatasaray alors que Monaco vise la qualification face à la Real Sociedad.

Si l'Olympique Lyonnais est qualifié, Marseille et Monaco ne le sont pas encore. Les Marseillais auront un déplacement périlleux sur la pelouse des Turcs de Galatasaray et doivent impérativement s'imposer pour croire encore à une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Troisième du groupe avec quatre points en quatre matchs, l'OM a un point de retard sur la Lazio et quatre sur les Turcs. À l'inverse, Monaco croit en ses chances. Premier de sa poule avec 8 points, l'ASM pourrait se qualifier ce jeudi soir en s'imposant face à la Real Sociedad, actuellement deuxième avec six points. Retrouvez tous les classements avant la 5e journée de la phase de poules.

Retrouvez l'ensemble des classements de la phase de poules de la Ligue Europa 2021-2022.

La phase de groupes se disputera du jeudi 16 septembre 2021 au jeudi 9 décembre 2021 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du jeudi 17 février 2022 au jeudi 5 mai 2022. Quant à la finale, elle est prévue le mercredi 18 mai 2022 au au Stade Ramón Sánchez Pizjuán de Séville. Le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante par l'UEFA :

Phase de groupes : 16 septembre / 30 septembre / 21 octobre / 4 novembre / 25 novembre / 9 décembre

Barrages de la phase à élimination directe : ils se dérouleront le 17 et 24 février 2022

Huitièmes de finale se dérouleront le 10 et 17 mars prochain

Les quarts de finale de la Ligue Europa se dérouleront le 7 et 14 avril

Les demi-finales seront le 28 avril et 5 mai alors que la grande finale est prévue le mercredi 18 mai 2022

184 équipes disputent la compétition sur l'ensemble de la saison, dont au moins une appartenant à chacune des 55 associations membres de l'UEFA et 46 en provenance de l'UEFA Champions League ou de l'UEFA Europa League selon le site de l'UEFA. La phase de groupes est constituée de :

17 équipes en provenance de la voie principale de l'UEFA Europa Conference League

5 équipes en provenance de la voie des champions de l'UEFA Europa Conference League*

10 équipes éliminées en barrages de l'UEFA Europa League

Une phase de groupes (huit groupes de quatre) est donc organisée avant une phase à élimination directe (huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finales et finale). Les huit vainqueurs de groupes se qualifient pour les huitièmes de finale. Un tour de barrage est disputé entre les huit deuxièmes de groupes et les équipes qui terminent à la troisième place de leur groupe d'UEFA Europa League.

Quel est le calendrier de la Ligue Europa conférence ?

Groupes : 16 et 30 septembre, 21 octobre, 4 et 25 novembre et 9 décembre

Tirage des barrages pour la phase à élimination directe : 13 décembre

Barrages pour la phase à élimination directe : 17 et 24 février

Tirage des huitièmes de finale : 25 février

Huitièmes de finale : 10 et 17 mars

Tirage des quarts et demi-finales : 18 mars

Quarts de finale : 7 et 14 avril

Demi-finales : 28 avril et 5 mai

Finale : 25 mai

La bataille des droits TV a continué de faire rage pour cette nouvelle saison 2021/2022. L'UEFA a attribué les droits TV français de l'Europa League à RMC Sport, M6 et Canal+ qui assureront ainsi la diffusion à partir de la saison 2021-2022. Canal + co-diffusera avec M6 l'affiche de chaque jeudi et RMC Sport propose de son côté l'intégralité des matchs restants. M6 diffusera en clair la finale prévue le 18 mai 2022.