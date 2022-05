Ligue Europa : chaîne TV, streaming... Comment suivre la finale en direct ?

LIGUE EUROPA 2022. Première finale européenne ce mercredi avec le match entre Francfort et les Rangers pour la Ligue Europa.

[Mis à jour le 18 mai à 20h51] Place à la finale de la Ligue Europa ce mercredi soir entre l'Eintracht Francfort et les Rangers dans une finale européenne 100% inédite. Cette finale sera très spectaculaire selon l'entraineur de Francfort Olivier Glasner qui s'attend à un soutien sans faille de ses supporters. "Nos supporters sont incroyables. Tous les voyages qu'ils ont faits, la manière dont ils nous poussent, l'ambiance qu'ils créent à chaque match, leur enthousiasme, leur euphorie... C'est quelque chose qu'on ne peut pas quantifier. C'est quelque chose qui t'aide à gagner." Si vous n'avez pas eu de billet pour vous rendre à Séville, sachez que la finale de la Ligue Europa sera diffusée en direct sur les antennes de W9. Si vous souhaitez voir la rencontre en streaming, la finale sera également accessible sur MyCanal via Canal + Sport, également diffuseur de la finale.

"Demain (mercredi), il y aura deux équipes avec sans doute deux des meilleurs groupes de supporters d'Europe à l'extérieur. J'espère que les nôtres nous verront gagner. Depuis la victoire contre West Ham, on a vécu cette euphorie de près. Tout le monde nous parle de cette finale, quand tu vas faire tes courses au supermarché, tout le monde t'en parle. Ça va être un match gigantesque", a aussi expliqué le milieu de terrain et capitaine de l'Eintracht Sebastian Rode. Même son de cloche également du côté des Ecossais, "Ce genre de matches génèrent de la pression, parce que tu dois absolument gagner. Et tu as besoin de cette pression pour faire de grands matches. Mais on doit rester concentré sur notre jeu", a lancé Giovanni Van Bronckhorst.

Les demi-finales seront le 28 avril et 5 mai alors que la grande finale est prévue le mercredi 18 mai 2022

La bataille des droits TV a continué de faire rage pour cette nouvelle saison 2021/2022. L'UEFA a attribué les droits TV français de l'Europa League à RMC Sport, M6 et Canal+ qui assureront ainsi la diffusion à partir de la saison 2021-2022. Canal + co-diffusera avec M6 l'affiche de chaque jeudi et RMC Sport propose de son côté l'intégralité des matchs restants. M6 diffusera en clair la finale prévue le 18 mai 2022.