Ligue Europa : la finale remportée par l'Eintracht Francfort !

LIGUE EUROPA 2022. Au bout de la nuit, le club allemand de l'Eintracht Francfort s'est imposé face aux Ecossais des Rangers.

[Mis à jour le 19 mai à 09h20] Aux tirs au but et au bout du suspense, le club allemand de l'Eintracht Francfort a remporté la première Ligue Europa de son histoire (vainqueur de la Coupe UEFA en 1980). Menés au score, les Allemands ont réussi à égaliser en toute fin de match avant donc de s'imposer dans la terrible la séance des tirs au but. Si les Allemands se sont imposés, c'est en grande partie grâce à l'ancien gardien du PSG Kevin Trapp, impérial sur sa ligne à plusieurs reprises et notamment à la dernière minute de la prolongation sur un coup franc de James Tavernier. C'est d'ailleurs lui qui donne la coupe à ses coéquipiers en arrêtant le penalty d'Aaron Ramsey.

On a joué treize matchs en Europe, et on n'en a perdu aucun cette saison. Je n'ai pas de mots pour décrire le travail qu'ont fourni ces gars pour arriver jusqu'ici ", s'est félicité l'entraîneur de l'Eintracht. "Jouer une finale européenne et la perdre, ça fera toujours mal ", a de son côté admis l'entraîneur néerlandais des Rangers, Giovanni van Bronckhorst. " Ça n'a pas tourné en notre faveur, mais je ne peux pas blâmer mes joueurs après tout ce qu'ils ont donné. (…)Je sais ce que c'est, j'ai perdu une finale de Coupe du monde, le plus gros match qui puisse exister. Mais tu vas toujours de l'avant ".

La phase de groupes s'est disputée du jeudi 16 septembre 2021 au jeudi 9 décembre 2021 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du jeudi 17 février 2022 au jeudi 5 mai 2022. Quant à la finale, elle est prévue le mercredi 18 mai 2022 au Stade Ramón Sánchez Pizjuán de Séville. Le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante par l'UEFA :

Les quarts de finale de la Ligue Europa se dérouleront le 7 et 14 avril

de la Ligue Europa se dérouleront le 7 et 14 avril Les demi-finales seront le 28 avril et 5 mai alors que la grande finale est prévue le mercredi 18 mai 2022

La Ligue Europa Conference 2021-2022 est la nouvelle compétition européenne lancée par l'UEFA et donc la troisième compétition internationale pour les clubs européens après la Ligue des champions et l'Europa League. Sa première édition a été lancée pour la saison 2021-2022. Elle regroupe les équipes européennes selon leurs résultats en championnat ou en coupe nationale. Le vainqueur de la Ligue Europa Conference se qualifie pour la Ligue Europa de l'année suivante.

184 équipes disputent la compétition sur l'ensemble de la saison, dont au moins une appartenant à chacune des 55 associations membres de l'UEFA et 46 en provenance de l'UEFA Champions League ou de l'UEFA Europa League selon le site de l'UEFA. La phase de groupes est constituée de :

17 équipes en provenance de la voie principale de l'UEFA Europa Conference League

5 équipes en provenance de la voie des champions de l'UEFA Europa Conference League*

10 équipes éliminées en barrages de l'UEFA Europa League

Une phase de groupes (huit groupes de quatre) est donc organisée avant une phase à élimination directe (huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finales et finale). Les huit vainqueurs de groupes se qualifient pour les huitièmes de finale. Un tour de barrage est disputé entre les huit deuxièmes de groupes et les équipes qui terminent à la troisième place de leur groupe d'UEFA Europa League.

Quel est le calendrier de la Ligue Europa conference ?

Quarts de finale : 7 et 14 avril

Demi-finales : 28 avril et 5 mai

Finale : 25 mai

La bataille des droits TV a continué de faire rage pour cette nouvelle saison 2021/2022. L'UEFA a attribué les droits TV français de l'Europa League à RMC Sport, M6 et Canal+ qui assureront ainsi la diffusion à partir de la saison 2021-2022. Canal + co-diffusera avec M6 l'affiche de chaque jeudi et RMC Sport propose de son côté l'intégralité des matchs restants. M6 diffusera en clair la finale prévue le 18 mai 2022.