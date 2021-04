Real - Liverpool : pronostic, chaîne TV, compo… L'actu du match de foot

REAL - LIVERPOOL 2021. Le Real Madrid reçoit les Reds, ce mardi 6 avril, en quart de finale aller de la Ligue des champions de football. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure heure voir el match en direct ? Découvrez également la composition probable des deux équipes.

[Mis à jour le 6 avril 2021 à 09h32] Les quarts de finale de la Ligue des champions s'ouvrent aujourd'hui avec un superbe choc entre le Real Madrid et le FC Liverpool, deux des plus grands noms du foot européen et qui cumulent à eux deux 19 titres en Ligue des champions (13 pour les Merengue, 6 pour les Reds). Cette saison 2020-2021 est pourtant loin d'être idéale, pour le moment, pour chacune des deux formations, avec une troisième place au classement de la Liga pour le club madrilène et une septième position en Premier League pour l'équipe anglaise. Les dernières semaines leur ont toutefois permis de regagner de la confiance et le choc du jour s'annonce indécis. Les cotes publiées par les principaux sites de pronostic en ligne sot d'ailleurs serrées : la victoire du Real est cotée entre 2,60 et 2,75 euros (pour 1 euro de mise), le résultat nul entre 3 et 3,50 euros, et le succès de Liverpool entre 2,45 et 2,60 euros.

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match des quarts de finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le FC Liverpool : il sera donné à 21h, ce mardi 6 avril 2021, depuis le stade Santiago Bernabeu, par l'Allemand Felix Brych, l'arbitre de la rencontre.

Du côté espagnol, Zinédine Zidane sera privé de ses défenseurs Dani Carvajal et Sergio Ramos blessés, mais également d'Eden Hazard, en phase de reprise et pas retenu dans le groupe. La compo probable du Real Madrid : Courtois - Vazquez, Varane, Nacho, F. Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Asensio, Benzema, Vinicius. Dans le camp anglais, Jürgen Klopp devrait également organiser sa composition de départ en 4-3-3, sans Matip, Van Dijk, Henderson ni Origin qui fréquent toujours l'infirmerie. La compo probable de Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson - Thiago Alcantara, Fabinho, Wijnaldum - Mané, Salah, Jota.

Ce Real - Liverpool ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce mardi soir : c'est la chaîne RMC Sport 1 qui assurera en effet la retransmission du match en direct.

Pour regarder ce match de foot entre le Real Madrid et Liverpool en streaming, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faudra vous diriger vers le site Internet dédié de RMC Sport. L'accès au flux vidéo est également conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Notez également que nous vous proposerons de vivre ce match Real - Liverpool en direct commenté ce soir (sur cette page), avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions en live. Vous pourrez aussi découvrir, après le coup de sifflet final, un résumé complet de ce quart de finale de Ligue des champions et les premières réactions.