"Juventus - Lyon : Memphis ouvre le score, le match en direct"

JUVENTUS - LYON. Memphis Depay a donné l'avantage aux Lyonnais d'une panenka sur penalty. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez, ce vendredi soir, le match en direct entre la Juventus et l'Olympique Lyonnais, pour le compte des huitièmes de finale retour de la Ligue des champions.

21:43 - ⚽ BUT ! Cristiano Ronaldo égalise sur penalty (1-1) ! Cristiano Ronaldo ne se fait pas prier pour tromper Anthony Lopes et le prendre à contre-pied ! 1-1 entre la Juve et l'Olympique Lyonnais à quelques minutes de la mi-temps.

21:42 - Penalty pour la Juve ! Les Lyonnais souffrent et Bruno Guimaraes concède encore un coup franc dangereux, sur la gauche du terrain près de l'angle de la surface. Miralem Pjanic le frappe et Memphis Depay détourne du bras, visiblement. L'arbitre désigne le point de penalty !

21:40 - Quel arrêt de Lopes ! C'est Cristiano Ronaldo qui se charge de ce coup franc, bien évidemment. Le Portugais enroule par-dessus le mur mais Anthony Lopes, vigilant, bondit sur sa droite pour détourner d'une main ferme sur sa ligne !

21:38 - Dubois concède un coup franc très dangereux Pris par une belle combinaison italienne, Léo Dubois ne peut que faire faute sur Betancur dans le demi-arc de cercle devant la surface. Le latéral lyonnais récolte un carton jaune logique et offre une belle opportunité à la Juve...

21:36 - Ronaldo tente sa chance Cristiano Ronaldo est rapidement venu s'emparer du ballon. Le Portugais tente de frapper directement, évidemment, mais c'est envoyé directement dans le mur lyonnais.

21:35 - Rabiot obtient un coup franc Très remuant sur le côté gauche du milieu, Adrien Rabiot obtient un bon coup franc après une faute de Caqueret. Cela offre une bonne opportunité à la Juve...

21:31 - Aouar obtient un coup franc Touché en plein course par Cuadrado, Aouar s'écroule et obtient un coup franc excentré sur le côté gauche. L'international colombien récolte en plus un carton jaune pour cette faute. Memphis frappe le coup franc directement dans les gants de Szczesny.

21:28 - C'est reparti Le jeu reprend après deux petites minutes d'interruption sur la pelouse de l'Allianz Stadium. Dans les airs, Memphis Depay se fait percuter par Rodrigo Betancur et les esprits s'échauffent, que ce soit sur la pelouse ou entre les deux bancs. Le jeu reprend assez vite tout de même.

21:26 - Première pause fraîcheur L'arbitre allemand interrompt le jeu pour une pause fraîcheur dans cette première période. Il fait encore plus de 30 degrés ce soir à Turin, malgré le coup d'envoi à 21 heures.

21:24 - Ronaldo s'écroule dans la surface Dans la surface, sur un centre d'Alex Sandro, Ronaldo est devancé par Lopes dans les airs mais est bousculé par Marcelo inutilement. Le Portugais s'écroule et réclame quelque chose mais l'arbitre lui fait signe de se relever.

21:20 - Quelle occasion pour la Juve ! Quelle opportunité pour la Juve ! Sur le côté droit, Bernardeschi passe en revue quatre joueurs et se joue de Lopes le long de la ligne. Marcelo sauve l'OL en taclant en corner juste avant qu'il ne marque !

21:19 - Aouar premier joueur averti Les Turinois multiplient les erreurs techniques depuis le début du match et ne parviennent pas du tout à reprendre l'ascendant dans cette rencontre. Aouar récolte un carton jaune pour avoir tenté de gagner un peu de temps.

21:15 - Début de match idéal pour l'OL Ce but marqué à l'extérieur en faveur de l'OL pèse lourd dans la balance lors de cette double confrontation face à la Juventus. Première chose, il n'y aura pas de prolongation et deuxième chose, beaucoup plus importante, la Juve doit maintenant marquer à trois reprises pour se qualifier !

21:13 - ⚽ BUT ! Memphis donne l'avantage à l'OL (0-1) ! Memphis Depay transforme ce penalty en réalisant une superbe panenka qui prend Szczesny à revers ! C'est superbe et ça fait un but à zéro pour l'OL après un peu plus d'une dizaine de minutes de jeu.