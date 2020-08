"PSG - Atalanta Bergame : Paris renverse l'Atalanta, le résumé du match en vidéo"

23:18 - PSG-Neymar: "On a toujours pensé à se qualifier"

Elu meilleur joueur de la rencontre entre le PSG et l'Atalanta (2-1), malgré son manque de précision face au but, Neymar s'est arrêté au micro de RMC Sport pour exprimer sa joie après la rencontre: "C'est une grande soirée mais ça a été très dur. L'Atalanta est une grande équipe, ils ont très bien joué toute la saison et c'était la surprise de cette compétition. On savait qu'ils pressaient sur tout le terrain et qu'ils auraient des occasions. Ils ont très bien joué. Mais nous aussi on a fait un très grand match et maintenant il va falloir se reposer. On n'a jamais à l'élimination et à rentrer à la maison. On a toujours pensé à se qualifier pour les demi-finales et personne ne va m'enlever de la tête la finale. Il va falloir maintenant faire un autre grand match pour aller en finale. On est très content, on vit des choses très fortes. On est un groupe formidable, une famille et on sait qu'avec cet état d'esprit, ça va être très dur de nous sortir de la compétition."