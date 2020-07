Real Madrid - Villarreal : Zidane champion et ému, le résumé en vidéo

REAL - VILLARREAL. Le Real Madrid s'est offert le titre de champion d'Espagne, hier soir, grâce à sa victoire sur Villarreal (2-1). Benzema a marqué les deux buts. "L'un des moments les plus importants de ma carrière", a réagi Zinédine Zidane, l'entraîneur des Merengue. Découvrez le résumé du match et les réactions.

Le Real Madrid devait prendre un point face à Villarreal, hier soir, pour s'assurer son 34e titre de champion d'Espagne, et a finalement fait mieux que ça en s'imposant sur le score de 2-1 face au club de la banlieue de Valence. Dans un match parfaitement maitrisé, les Merengue se sont montrés très rapidement aux abords de la surface du sous-marin jaune avant l'ouverture du score de Benzema à la demi-heure de jeu. Le Français profitait d'un bon décalage de Modric après une récupération haute de Casemiro pour glisser la balle entre les jambes d'Asenjo (1-0, 29e). En seconde période, le Real était toujours très serein et gérait parfaitement la rencontre. Carvajal aurait pu doubler la mise assez rapidement à la suite d'une merveille d'ouverture de l'extérieur du pied de Modric mais Asenjo était vigilant sur sa ligne (54e). Le second but intervenait finalement à un quart d'heure de la fin sur un penalty. Après une percée incroyable, Sergio Ramos était déséquilibré dans la surface et obtenait le penalty. Le capitaine du Real se chargeait de le frapper mais réalisait une feinte en glissant le ballon à Karim Benzema. Penalty refusé car le Français était entré dans la surface avant le geste de Ramos. Pas très grave car l'arbitre décidait de refaire tirer ce dernier. Cette fois, Karim Benzema ne se faisait pas prier pour doubler la mise (2-0, 77e). Le score aurait pu être plus fleuve, mais la transversale de Kroos (81e) et le but refusé d'Asensio (95e) empêchaient cela. Villarreal aurait même pu mettre en danger les hommes de Zinedine Zidane en fin de match après une magnifique réduction du score d'Iborra (83e) mais Courtois sauvait la maison blanche à plusieurs reprises (92e et 93e) et offrait définitivement le titre au Real Madrid. Le résumé du match en vidéo :

10:09 - Florentino Pérez compare Benzema à Zidane : "Il devrait être Ballon d'or" Le président du Real Madrid a fait hier sir l'éloge de Karim Benzema, auteur des eux buts de la victoire face à Villarreal : "Karim Benzema devrait être Ballon d’or. Je n’ai vu aucun joueur meilleur que lui cette saison, pour la saison dernière ou la saison précédente. Il a été le joueur le plus critiqué du monde mais c’est le meilleur du monde. Footballistiquement, c’est un avant-centre qui ressemble davantage à Zinedine Zidane qu’à Ronaldo".

09:44 - .. et les supporters Zinédine Zidane a aussi eu un mot pour les supporters du Real Madrid, privés de tribunes en raison du huis clos imposé par la crise sanitaire : "Je veux adresser des remerciements d'abord à tous les supporters, car même s'ils n'étaient pas présents, ils étaient quand même avec nous. Ils ont toujours été avec nous, dans les moments compliqués. Je pense à eux, mais surtout à tout l'effectif, à ceux qui ont travaillé autour de l'équipe car nous sommes nombreux ici, le travail de la part de tout le monde a été énorme. Mais quand on remporte un trophée si important comme Liga, c'est parce que nous croyons en ce que nous faisons".

09:40 - Zidane remercie son président.. "Je suis heureux car c'est lui comme président (NDLR : Florention Pérez) qui m'a amené ici comme joueur, a expliqué Zinédine Zidane, hier soir, après le match. Je lui serais reconnaissant pour toujours de m'avoir acheté pour jouer au Real Madrid, dans le meilleur club du monde. Et puis l'histoire se poursuit, c'est grâce à lui".

09:36 - Pérez : Zidane est béni des dieux" Florentino Pérez, le président du Real Madrid, s'est exprimé au sujet de Zinédine Zidane après ectte victoire : "Il a gagné un titre tous les 19 matches. Il est béni des dieux, j'espère qu'il sera des nôtres encore pour longtemps. Ils ont tous été énormes, spécialement Benzema, Courtois, Casemiro... et Ramos, qui est plus qu'un capitaine. Ils ont formé une belle bande. Nous voulions gagner la Liga et nous avons concrétisé cela. Zidane est le grand artisan de cette Liga, il les a tous mis sur les rails. Qu'ils continuent à le critiquer, nous, nous continuerons à gagner des titres".

09:31 - Asensio (Real Madrid) : "Un final de Liga impressionnant" La réaction de Marco Asensio après ce match Real - Villarreal : "Je suis très heureux de remporter une autre Liga avec ce club. Il y a eu beaucoup de travail derrière pour arriver à ces moments si décisifs et nous sommes super contents de pouvoir gagner un titre de plus avec le Real Madrid. On imagine toujours le meilleur, on est toujours positif, car c'est pour cela qu'on travaille. On espère que les résultats seront au bout, et ça a été le cas. Nous avons fait un final de Liga impressionnant, nous avons gagné 10 matchs de suite et sur le plan personnel je suis heureux de participer à cette Liga, de pouvoir profiter avec mes coéquipiers et de ramener un autre titre de champion au Madridismo".

09:27 - Thibaut Courtois : "Un rêve devenu réalité" La réaction du gardien belge du Real Madrid, hier soir : "Je suis très heureux, c'est un rêve devenu réalité de remporter une Liga avec ce club. La défense a été décisive. Si l'on met cinq buts par match, on peut se permettre d'en encaisser deux, mais sur la phase retour, nous n'en avons encaissé que très peu. C'est important d'avoir cette solidité derrière. On attaque à 11 et on défend à 11 (...) Décrocher 10 victoires de suite est spectaculaire et démontre que tout le monde a travaillé durant le confinement. J'avais pleinement confiance en mon équipe et tout le monde a vu ce que nous avons fait (...) Zidane a fait le plan de l'équipe et nous a menés jusqu'ici. Il a eu confiance en nous dès le début".

09:23 - Pour Ramos, Zidane est "un entraîneur unique" Sergio Ramos a également été invité, hier soir, à s'exprimer sur le rôle de son entraîneur Zinédine Zidane dans l'obtention de ce nouveau titre de champion : "C'est la clé, le patron du navire, c'est lui qui doit aller de l'avant et faire la différence face aux autres. Il a toujours été une personne qui a placé sa confiance dans le joueur, nous nous sentons très soutenus. Nous croyons en lui et en son travail. Tout ce qu'il touche devient saint. Qu'il reste longtemps et que l'on donne du crédit à la grande personne qu'il est. Il est un entraîneur unique".

09:19 - Sergio Ramos : "Beaucoup de mérite" Le défenseur et capitaine du Real Madrid s'est lui aussi exprimé après cette victoire sur Villarreal scellant le titre de champion des siens. "C'est la récompense du travail, de la constance et de l'équilibre", a-t-il indiqué. "Quand on est appliqué, on en obtient le résultat. Nous avons beaucoup de mérite malgré ce que l'on peut dire. Ça a été une saison atypique, mais après le confinement, nous savions clairement qu'il fallait gagner tous les matchs pour avoir la possibilité de gagner le titre. Barcelone avait deux points d'avance et la marge d'erreur n'existait pas dans notre tête, c'est ce que nous avons démontré. Nous en sommes à 34 Liga, et au niveau personnel, c'est ma cinquième. Être régulier a été le plus important. C'est la Liga du coronavirus et nous espérons qu'il n'y en ait plus".