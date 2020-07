PSG - Saint-Etienne : heure, compo, chaîne TV... L'actu de la finale

PSG - SAINT ETIENNE. L'ASSE défie le Paris Saint-Germain, ce vendredi 24 juillet 2020, en finale de la Coupe de France de foot. Découvrez les premières infos sur la composition des équipes ainsi que les modalités de diffusion du match à la TV et en streaming.

Le PSG et Saint-Etienne se retrouvent vendredi, à 21 heures, en finale de la Coupe de France, pour ce qui constituera un petit événement : il s'agira en effet du premier match de foot officiel disputé sur le sol français depuis l'arrêt forcé des compétitions, en mars, en raison de la crise du coronavirus. Cette rencontre permettra bien sûr au vainqueur d'ajouter une ligne à son palmarès, mais fera également office de test pour le Paris Saint-Germain, qui va enchaîner dans les prochaines semaines avec la finale de la Coupe de la Ligue contre Lyon (31 juillet), puis avec la Ligue des champions et un quart de finale face à l'Atalanta Bergame (12 août). Ces échéances ne devraient a priori pas avoir d'influence sur la composition de départ choisie par Thomas Tuchel. L'entraîneur parisien devrait aligner la meilleure équipe possible et faire confiance à Angel Di Maria malgré le fait que l'Argentin sera suspendu en C1 face à la formation italienne. Juan Bernat, touché au mollet, est annoncé forfait. La compo probable du PSG : Navas - Kehrer, Marquinhos, Thiago Silva ou Kimpembe, Kurzawa - Di Maria, Gueye, Verratti, Neymar - Icardi, Mbappé. Du côté de l'ASSE, Claude Puel s'appuiera sans doute sur les joueurs les plus utilisés durant les derniers matchs de préparation. Timothée Kolodziejczak et Mahdi Camara, suspendus, manqueront à l'appel. La compo probable de Saint-Etienne : Moulin - Moulin - Debuchy, Fofana, Perrin, Silva - Moueffek, M'Vila, Khazri - Nordin ou Hamouma, Bouanga, Krasso ou Abi.

Newsletter Sport Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Notez que la diffusion TV de cette finale PSG - Saint-Etienne, dont le coup d'envoi sera donné depuis le Stade de France, sera proposée en clair sur France 2, avec Fabien Lévêque et Eric Roy aux commentaires, accompagnés d'Arnaud Mattéoli pour les interviews en bord de terrain. La chaîne prendra l'antenne à 20h55 et prolongera la soirée après le coup de sifflet final avec la remise de la Coupe de France au vainqueur. La retransmission du match en direct est également programmée sur Eurosport 2 (accès réservé aux abonnés). Pour les adeptes du streaming sur Internet, rendez-vous sur les sites France TV et Eurosport Player (payant).