Manchester City - Real Madrid : TV, streaming... Où voir le match ?

CITY - REAL. Le huitième de finale retour de Ligue des champions entre Manchester City et le Real Madrid a lieu ce vendredi 7 août 2020. Diffusion TV, streaming... Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct ?

Les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions de football se poursuivent aujourd'hui avec un superbe choc entre Manchester City et le Real Madrid. Les téléspectateurs français auront la possibilité de regarder le match en direct ce soir, sur la chaîne RMC Sport 2 (le programme TV). Pour les adeptes du streaming rendez-vous sur la plateforme de diffusion de RMC Sport. Rappelons que, dans les deux cas, l'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant. Le coup d'envoi du match sera donné à 21 heures, depuis l'Etihad Stadium de Manchester, qui n'accueillera aucun spectateur puisque l'UEFA a instauré un huis clos pur toute fin de la compétition en raison des risques liés au coronavirus.

Sur le plan sportif, l'issue de cette confrontation entre Man. City et le Real Madrid s'annonce particulièrement indécise. Après leur victoire sur le score de 2-1 à l'aller, les Citizens sont certes en position de force mais les hommes de Zinédine Zidane ont emmagasiné de la confiance ces dernières semaines en remportant le championnat d'Espagne après avoir aligné 10 victoires en onze matchs. Pour obtenir leur qualification en quart de finale ce soir, ils devront toutefois s'imposer par au moins deux buts d'écart, ou sur le score de 2-1 et espérer faire ensuite la différence en prolongation ou lors de la séance des tirs au but. De son côté, la formation anglaise de Pep Guardiola s'est montrée un peu moins régulière en cette fin de saison mais a assuré une confortable deuxième place au classement final de la Premier League, et pourra se contenter d'un résultat nul voire d'une courte défaite (0-1) pour poursuivre sa route dans cette Champions League 2019-2020.