"PSG - Leipzig : heure, compo, chaîne TV... Les infos du match"

PARIS - LEIPZIG - Le PSG a rendez-vous avec son histoire ce mardi 18 août en affrontant en demi-finale de la Ligue des champions les Allemands de Leipzig. Diffusion TV, streaming... Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Le point, également, sur la composition probable des deux équipes.

Après sa victoire étriquée face à l'Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des champions, les hommes de Thomas Tuchel affrontent un nouvel invité surprise en demi-finale de ce final 8, les Allemands de Leipzig. Le club fondé en 2009 par la marque Red Bull va connaître la toute première demi-finale de Ligue des champions de son histoire. Pour y parvenir, la formation peut s'appuyer sur son tout jeune entraîneur Julian Nagelsmann et ses nombreuses dispositions tactiques pour mettre à mal toutes les équipes qui se présentent à eux. Le Tottenham de Mourinho en février ou l'Atlético Madrid de Simeone il y a quelques jours, se sont tous cassés les dents sur le sens tactique du prodige allemand. Mais face à Paris, la vitesse des attaquants et le rôle de Neymar pourraient provoquer un véritable casse tête pour Nagelsman qui l'a déjà évoqué en conférence de presse. "Paris a une qualité incroyable offensivement, avec également un bon mélange d'expérience défensivement et certains joueurs qui ont un gros mental. On l'a vu contre l'Atalanta. Cela va être passionnant de voir comment on va réussir à contenir cette vitesse, à travailler l'adversaire de manière à avoir nous aussi des occasions."

Pour le PSG, la donne est claire, il faut jouer sans se poser de questions car sur le papier les Parisiens partent favoris pour atteindre la première finale de Ligue des champions de son histoire même si Thomas Tuchel ne le voit pas de cette façon comme il a expliqué en conférence de presse. "On ne parle pas de choses historiques. On vit le moment. On a mérité d'être ici. On a réalisé une saison et une Ligue des champions extraordinaires. On a travaillé pendant des mois pour arriver là avec beaucoup de matchs au meilleur niveau. On l'a déjà fait et on continue maintenant. On ne crée pas une ambiance pour le dernier carré. On la crée pendant l'année."

Le coup d'envoi de cette demi-finale de la Ligue des champions entre le PSG et Leipzig sera donné à 21 heures (heure française), ce mardi 18 août 2020 depuis Lisbonne au Portugal, théâtre du Final 8 de la Ligue des champions.

Le PSG va disputer sa demi-finale de la Ligue des champions avec de nombreux absents et incertitudes. Si Keylor Navas est déjà forfait, un gros doute plane sur la présence de Marco Verratti qui a participé à une petite partie de l'entrainement ce dimanche alors qu'Idrissa Gueye a rejoint l'infirmerie après une alerte musculaire. Avec ces absences au milieu, le PSG pourrait évoluer en 4-4-2 ou même en 4-2-3-1. La compo probable du PSG : Rico – Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat– Marquinhos, Paredes ou Gueye – Mbappé, Neymar, Di Maria – Icardi. La compo probable de Leipzig : Gulasci – Halstenberg, Klostermann, Upamecano, Angelino – Laimer, Sabitzer, Kampl – Olmo, Nkunku – Poulsen.

Si vous souhaitez regarder le match en direct à la TV, ce vendredi soir, il faut vous diriger vers RMC Sport 1, la seule chaîne, en France, à proposer la diffusion de ce PSG - Leipzig. Plusieurs "replay" de la rencontre sont programmés sur les antennes du diffuseur dans les prochains jours (le programme TV).

Pour accéder à la retransmission en streaming sur Internet de cette demi-finale de la Ligue des champions entre Paris et Leipzig, la seule solution légale se situe également du côté de RMC Sport et de sa plateforme dédiée. Comme à la télé, seuls les détenteurs d'un abonnement (payant) et des identifiants associés peuvent accéder au flux vidéo en direct.

Notez que vous pouvez également suivre, sur cette page, ce match PSG - Leipzig en direct commenté à partir de 21h ce mardi soir, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Découvrez aussi, avant le coup d'envoi, la présentation des enjeux du match, les statistiques, la composition des équipes, et, dès le coup de sifflet final, un résumé complet et les premières réactions des acteurs de la rencontre.