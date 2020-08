"PSG - Leipzig : Paris surclasse Leipzig, le résumé du match"

23:35 - Le PSG se qualifie pour la finale !

Le Paris Saint-Germain jouait pour la deuxième fois de son histoire une demi-finale de Ligue des champions ce mardi soir face au RB Leipzig. Contrairement à l'équipe de 1995, qui était tombée face au grand Milan, le PSG n'a cette fois pas raté son rendez-vous avec l'histoire et s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire en battant la formation allemande (3-0). Après être passé par un trou de souris face à l'Atalanta, le club parisien a cette fois dominé complètement les débats face au RB Leipzig, pourtant convaincant tomber de l'Atlético de Madrid au tour précédent. Marquinhos, sur un service parfait de Di Maria, a montré la voie de la tête (1-0, 13e). Neymar, encore en difficulté devant le but, trouve deux fois le poteau durant la première période mais se montre décisif au moment de dévier le ballon pour Di Maria, qui crucifie Gulacsi (2-0, 42e). Le plus dur est fait à la mi-temps mais les Parisiens souffrent au retour des vestiaires après des changements effectués par Julian Nagelsmann, l'entraîneur du RB Leipzig. Mais sur une erreur de Nordi Mukiele et de la défense allemande, Juan Bernat parvient à tromper Gulacsi de la tête sur un service de Di Maria (3-0, 56e). Les Parisiens vont dès lors maîtriser la fin de la rencontre et ne pas (trop) trembler jusqu'au coup de sifflet final. Maintenant, les Parisiens sont tournés vers la finale de dimanche et découvriront leur adversaire demain soir à la télévision en regardant le match entre le Bayern Munich et l'Olympique Lyonnais (21 heures).