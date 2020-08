"PSG - Leipzig : suivez le match en direct !"

???????? "On a joué en 4-3-3 contre Lyon et Bergame, ce n'était pas le moment pour changer de système. Les joueurs se sentent bien dans ce système" ???????? Tuchel justifie sa compo et le choix de Di Maria et Mbappé plutôt qu'Icardi pic.twitter.com/s8tm1hk2HO

L'entraîneur du PSG Thomas Tuchel s'est arrêté au micro de RMC Sport, le diffuseur français de la compétition, à quelques minutes du coup d'envoi de cette demi-finale de Ligue des champions historique pour le club parisien. Le coach allemand s'est expliqué sur son onze de départ: "On a joué en 4-3-3 contre Lyon et Bergame, ce n'était pas le moment de changer notre structure d'équipe. Les joueurs sont bien dans cette structure-là."

L'arbitre de cette rencontre entre le PSG et le RB Leipzig est le Néerlandais Bjorn Kuipers. Le PSG le connaît bien puisqu'il l'avait croisé lors d'un 8e de finale retour homérique en 2015 face à Chelsea. A Stamford Bridge, l'arbitre n'avait pas hésiter à exclure Zlatan Ibrahimovic en première période après un tacle mal maîtrisé du Suédois sur Oscar, une décision qui avait rendu furieux Zlatan. Le PSG s'était toutefois qualifié au bout du suspense après prolongation grâce à deux têtes de David Luiz et Thiago Silva. Bjorn Kuipers avait de nouveau arbitré le PSG en phase de poules 2018-2019 face à Naples, un match tendu marqué par un penalty sifflé pour les Italiens avec un match nul au bout (1-1).

Thomas Tuchel a bel et bien décidé de se passer des services de Mauro Icardi au coup d'envoi de la rencontre face au RB Leipzig, pour cette demi-finale de la Ligue des champions. L'entraîneur allemand a décidé de renforcer son milieu plutôt que d'évoluer en 4-4-2. Leandro Paredes remplace Idrissa Gueye au milieu. Angel Di Maria, suspendu contre l'Atalanta, fait son retour. Neymar et Mbappé débutent sur le front de l'attaque également. Le onze de départ du PSG: Rico - Kehrer, T. Silva, Kimpembe, Bernat - Herrera, Marquinhos, Paredes - Di Maria, Mbappé, Neymar.

19:50 - Herrera : "Leipzig attaque à six ou sept"

En conférence de presse à la veille de ce PSG - Leipzig, le milieu de terrain espagnol a essayé d'analyser tactiquement les Allemands de Leipzig. Le constat est clair, la force offensive de Leipzig peut faire mal à Paris mais l'inverse est également vrai. "C’est une équipe qui attaque avec beaucoup de joueurs. On a vu son match contre l’Atlético, aussi ses matches en Bundesliga. Ils attaquent toujours à six ou sept. C’est dangereux pour nous, mais pour eux aussi, avec la vitesse de nos attaquants. On a marqué beaucoup de buts en contre. Il faudra être attentifs parce qu’ils sont forts, offensifs, mais on connait aussi nos qualités. On devra les exploiter."