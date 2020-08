"Lyon - Bayern : suivez le match en direct !"

21:14 - Quel retour de Boateng !

Les Lyonnais profitent des largesses dans la profondeur du côté de la défense allemande. Aouar envoie Cornet sur la gauche et l'Ivoirien devance Kimmich. Dans la surface, il centre pour Toko-Ekambi qui est seul dans les six mètres mais Boateng tacle et dégage pour sauver le Bayern !