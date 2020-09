"France - Croatie : des buts à la pelle, le match en direct"

Première opportunité pour me jeune milieu de terrain français : servi côté droit, Eduardo Camavinga crochète pour se remettre sur son pied gauche et adresse une belle frappe cadrée, mais Livakovic est sur la trajectoire.

Ce match entre a France et la Croatie devient complètement fou. Sur ce corner tiré par Antoine Griezmann depuis le côté gauche, Dayot Upamecano, qui fête ce soir sa deuxième sélection avec les Bleus, s'impose de la tête et inscrit le troisième but de l'équipe de France, qui repasse devant au tableau d'affichage.

A l'image de cette intervention énergique de Ferland Mendy, l'équipe de France se montre beaucoup plus agressive dans les duels dans ce début de deuxième période. La Croatie subit et concède un corner, qui finalement ne donne rien.

21:47 - Deschamps : "On s'en sort bien"

Didier Deschamps s'est exprimé au micro de TF1 juste avant le début de la deuxième période de ce France - Croatie : "Pendant une bonne demi-heure, on a été largement dominés dans l'agressivité et dans le domaine technique. On s'en sort bien même si après 30 minutes, ils ont un peu baissé de pied. On doit faire mieux".