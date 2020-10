"Croatie - France : Mbappé fait gagner les Bleus, le résumé du match"

CROATIE - FRANCE. L'équipe de France s'est imposée dans la douleur en Croatie sur le score de 2 buts à 1, grâce à des buts signés Griezmann et Mbappé, mercredi soir, pour le compte de la 4e journée de la Ligue des Nations. Découvrez le résumé du match.

23:15 - Les Bleus ont rempli leur objectif L'équipe de France savait qu'elle n'avait pas le droit à l'erreur à Zagreb pour continuer à croire à une qualification pour la phase finale de la Ligue des Nations après son match nul face au Portugal dimanche (0-0). Les Bleus ont rempli leur mission en s'imposant en Croatie ce mercredi soir (1-2), mais tout ne fut pas simple pour l'équipe de Didier Deschamps. Pourtant, Antoine Griezmann, d'une frappe superbe sous la barre (0-1, 8e), avait réussi à lancer ses coéquipiers sur la bonne voie en marquant son 33e but sous le maillot bleu. Mais après vingt bonnes premières minutes, les Bleus commencent à reculer et à subir un peu plus. Lloris est obligé de sauver les siens une première fois devant Vlasic (30e) mais ne pourra rien ensuite sur une frappe du milieu offensif croate à l'entrée de la surface, en deuxième période (1-1, 65e). Malmenés, les Bleus vont pourtant s'en sortir une nouvelle fois face aux Croates, ce qui commence à devenir une bonne habitude. D'une superbe ouverture, Pogba trouve Digne qui remet en une touche pour Mbappé, qui n'a plus qu'à conclure (1-2, 79e). La France tiendra ensuite le choc dans les dernières minutes pour arracher une victoire précieuse.

23:04 - Griezmann: "Si elle part en tribunes c'est pareil" Antoine Griezmann, auteur d'un beau but ce soir en Croatie (2-1), s'est exprimé au micro de TF1 après le coup de sifflet final: "C'était un match compliqué, pas très beau à regarder ni à jouer non plus, sur un terrain gras et difficile. On a su souffrir et le plus important c'est de gagner. On a montré qu'on était costaud défensivement et on a essayé de marquer sur chaque petite occasion. Ce n'est pas mon plus beau but je pense. Le ballon vient bien, j'ai essayé de tout donner et de bien la frapper. Si elle part en tribunes c'est pareil ! Ca fait du bien au moral, le coach sait où me mettre et je profite de sa confiance."

22:56 - Deschamps: "On a fait ce qu'il fallait" Didier Deschamps s'est arrêté au micro de TF1 après ce succès des Bleus en Croatie (2-1): "C'est difficile pour tout le monde et on savait qu'on allait avoir une bataille à livrer ce soir. C'est dommage de pas avoir pu prendre deux buts d'avance en début de match car après les Croates sont ressortis un peu plus, mais on a fait ce qu'il fallait en deuxième période. L'ensemble du groupe a répondu présent durant ce stage et ça se termine par une victoire donc c'est une bonne chose. Je suis très content du groupe et de ce qu'il a fallait pendant cette période."

22:49 - La France reste au contact Grâce à ce succès en Croatie (2-1), la France suit le rythme du Portugal, qui s'est imposé facilement face à la Suède (3-0) ce soir, même privé de Cristiano Ronaldo, testé positif au Covid-19 récemment. Au classement du groupe 3 de la Ligue des Nations, les deux nations sont en tête avec 10 points, mais le Portugal est devant grâce à une meilleure différence de buts. Il reste encore deux matches à jouer dans cette poule, avec notamment un Portugal-France qui fera office de finale très certainement.

22:42 - ⏰ FIN DU MATCH ! C'est terminé à Zagreb ! C'est terminé à Zagreb ! L'équipe de France s'impose en Croatie grâce à des buts signés Griezmann (8e) et Mbappé (79e). Vlasic avait auparavant égalisé pour l'équipe croate (65e).

22:39 - Lovren averti à son tour C'est au tour de Dejan Lovren de récolter un carton jaune, non pas pour gain de temps mais bien pour une faute sur Olivier Giroud au milieu du terrain.

22:38 - Pogba écope d'un carton jaune Paul Pogba a voulu, bêtement, essayer de gagner un peu de temps mais c'était beaucoup trop grossier pour que M. Kuipers passe à côté. Carton jaune pour le milieu français.

22:37 - Cinq minutes de temps additionnel M. Kuipers accorde cinq minutes de temps additionnel dans cette seconde période entre la Croatie et la France, qui mène toujours deux buts à un.

22:33 - Lloris intervient bien Mateo Kovacic reprend en première intention un ballon qui traînait devant la surface française en frappant de l'intérieur du pied mais Hugo Lloris intervient bien et capte le ballon en deux temps.

22:30 - France: Giroud et Hernandez entrent Didier Deschamps effectue deux changements dans cette fin de match. Lucas Digne, blessé visiblement, et Antoine Griezmann sont remplacés par Lucas Hernandez et Olivier Giroud.

22:26 - Double changement pour la Croatie Le sélectionneur croate a effectué deux changements, un juste avant et un juste après le but. Bradaric a remplacé Perisic et Kramaric a remplacé Vlasic.

22:25 - ⚽ BUT ! Mbappé marque pour la France ! La France reprend l'avantage dans cette fin de match. D'une superbe ouverte, Pogba trouve Digne dans le dos de la défense. En une touche, de volée, le latéral français centre pour Mbappé qui marque, seul dans les six mètres. 2-1 pour les Bleus à dix minutes de la fin de match !

22:23 - Opportunité pour les Bleus Sur un corner qui n'aurait pas dû être pour la France, la défense croate écarte le danger dans un premier temps. Digne remet le ballon dans la boîte et ça arrive jusqu'à Pogba qui, au deuxième poteau, parvient à frapper. Le portier croate détourne et Varane ne peut reprendre derrière !

22:20 - France: Pogba entre en jeu Didier Deschamps décide d'effectuer un troisième changement dans ce match. Adrien Rabiot, très bon en première période et un peu moins par la suite, comme tous ses coéquipiers, est remplacé par Paul Pogba.