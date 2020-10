"Nîmes - PSG : suivez le match en direct !"

NIMES - PSG. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez le match en direct entre le Nîmes Olympique et le Paris Saint-Germain, ce vendredi soir, comptant pour la 7e journée de la Ligue 1.

21:01 - Les Nîmois actifs d'entrée Les Nîmois mettent déjà la pression sur les Parisiens et pressent très haut en ce début du match. Cela a débouché sur deux frappes pour le NO, mais sans danger pour Navas.

21:00 - ⏰ COUP D'ENVOI ! C'est parti entre Nîmes et Paris ! M. Turpin siffle le coup d'envoi entre le Nîmes Olympique et le Paris Saint-Germain ! Ce sont les Parisiens qui engagent pour les 45 premières minutes de la première période.

20:57 - Les joueurs rentrent sur le terrain Devant 5000 spectateurs, les joueurs de Nîmes et du PSG rentrent sur la pelouse du Stade des Costières. Le coup d'envoi sera donné dans quelques instants !

20:50 - 5000 spectateurs ce soir à Nîmes Si plusieurs métropoles françaises sont concernés par un couvre-feu, ce n'est pas le cas de Nîmes, qui a reçu l'autorisation d'accueillir des spectateurs pour la venue du PSG ce vendredi soir. La tenue de la rencontre ne sera pas affectée par les nouvelles mesures de restriction, notamment la jauge de 1000 personnes, même si le Gard est passé en zone rouge alerte renforcée ce jeudi. Les tribunes des Costières vont donc accueillir 5000 supporters ce soir.

20:42 - Paris veut poursuivre sa remontée au classement Mal parti après deux défaites lors des deux premiers matches de Ligue 1 (contre Lens et Marseille), le PSG a depuis enchaîné quatre victoires consécutives et se classe actuellement quatrième de Ligue 1, avec deux points de retard sur Rennes. Les Parisiens ont l'objectif d'enchaîner, malgré la trêve internationale et la venue de Manchester United, mardi au Parc des Princes. Nîmes, de son côté, se classe 13e avec 8 points avant le début de cette 7e journée.

20:34 - Kean et Rafinha vont pouvoir se montrer A peine arrivés dans la capitale, Moise Kean et Rafinha vont avoir l'occasion de démontrer leur talent ce soir à Nîmes, profitant de l'hécatombe qui touche l'effectif parisien. Mobile et rapide, le jeune international italien possède un profil différent du reste des attaquants du PSG et pourrait bien en profiter cette saison, durant laquelle il est prêté par Everton (sans option d'achat). Rafinha, qui sort d'une saison intéressante au Celta Vigo, est un milieu de terrain 8-10, capable de jouer à plusieurs postes mais en tout cas plus offensif que les autres milieux parisiens, que sont Verratti, Gueye, Herrera ou encore Paredes. Une polyvalence qui pourrait lui servir cette saison.

20:26 - PSG: Rafina, Kean et Mbappé débutent Thomas Tuchel, privé de nombreux joueurs, a dû faire avec les moyens du bord pour réaliser sa composition d'équipe. Les dernières recrues arrivées, Rafinha et Moise Kean, débutent et vont disputer leur premier match sous le maillot parisien. Abdou Diallo, en l'absence de Marquinhos, est associé à Kimpembe. Au milieu, Rafinha jouera aux côtés de Gueye et Paredes. Kylian Mbappé, titulaire il y a à peine 48 heures avec la France en Croatie, est lancé d'entrée. Le onze de départ du PSG: Navas - Florenzi, Diallo, Kimpembe, Bakker - Gueye, Paredes, Rafinha - Sarabia, Mbappé, Kean. Soir de premières pour Moise Kean et @Rafinha ! #NOPSG



???????? #AllezParis pic.twitter.com/NwpAEVRb8g — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 16, 2020

20:18 - Nîmes: Roux et Cubas titulaires Pour cette rencontre face au PSG, l'entraîneur de Nîmes, Jérôme Arpinon, est également privé de plusieurs joueurs importants. Ferhat et Sarr se sont blessés en sélection, alors que le capitaine Anthony Briançon est suspendu. Jérôme Arpinon doit aussi composer avec des internationaux revenus fatigués, comme Meling et Cubas, le milieu de terrain paraguayen. Ce dernier est pourtant bien titulaire ce soir, avec Deaux et Fomba. Nolan Roux a été préféré à Denkey devant et sera soutenu par Ripart et Eliasson, la recrue suédoise. Le onze de départ nîmois: Reynet - Burner, Landre, Miguel, Paquiez - Deaux, Cubas, Fomba - Eliasson, Roux, Ripart. #NOPSG NÎMOIS, NÎMOISES, VOICI VOTRE ÉQUIPE ! pic.twitter.com/OxlG9aUozK — Nîmes Olympique (@nimesolympique) October 16, 2020

20:10 - Neymar absent ce soir pour le PSG Déjà privés de très nombreux joueurs, Thomas Tuchel va également devoir se passer des services de Neymar, qui n'a pas été retenu dans le groupe parisien pour ce déplacement à Nîmes aujourd'hui. L'attaquant brésilien n'est revenu que hier d'Amérique du Sud et avait ressenti des douleurs au dos en début de rassemblement. Surtout, le long voyage depuis le Pérou, où le Brésil s'est imposé grâce à un triplé de Neymar (4-2), a été éprouvant et enchaîner ce soir à Nîmes semblait compliqué pour l'international brésilien. Thomas Tuchel devra donc faire sans Neymar, mais aussi sans Bernat, Draxler, Icardi, Kehrer (blessés), Marquinhos, Di Maria, Kurzawa (suspendus) ainsi que la recrue Danilo Pereira (cas contact Covid-19).