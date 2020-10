PSG - Manchester United : heure, chaîne TV, composition… Toute l'actu

PSG - MANCHESTER. La Ligue des champions 2020-2021 de football débute pour le Paris Saint-Germain par une confrontation avec Manchester United, ce mardi 20 octobre. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaine et à quelle heure voir le match en direct ? Quelle compo prépare Thomas Tuchel ?

[Mis à jour le 19 octobre 2020 à 17h01] Deux mois après sa finale de Ligue des champions perdue, le PSG retrouve demain le parfum des grandes soirées de foot avec ce match face à Manchester United, son premier adversaire dans le groupe H, qui abrite également les Turcs d'Istanbul Basaksehir et les Allemands du RB Leipzig. Ce choc face à la formation anglaise rappelle bien entendu celui de l'hiver 2019. A l'époque, le Paris Saint-Germain favori et vainqueur à l'aller, avait vécu une grosse désillusion en 8e de finale, en subissant une "remontada" au retour. Si Thomas Tuchel, le coach parisien, a évacué 'idée d'une revanche, ce lundi devant la presse, en invitant ses joueurs à "se concentrer sur notre beau parcours de l'année dernière et notre finale plutôt que sur l'élimination d'il y a deux ans", il a également souligné que Man. U avait progressé depuis plusieurs mois. "Ils ont changé depuis notre dernière confrontation avec de nouveaux joueurs, ils ont davantage d'expérience, a-t-il rappelé, avant d'ajouter : "Pogba est un joueur clé, l'un des meilleurs milieux du monde et il faudra le surveiller, tout comme Bruno Fernandes. Nous voulons avoir le contrôle et imposer notre jeu mais nous devons surveiller leurs contre-attaques parce qu'il s'agit de l'une des meilleures équipes d'Europe dans les phases de transition offensive".

Le coup d'envoi de ce match entre le PSG et Manchester United sera donné à 21h, ce mardi 19 octobre 2020 depuis le Parc des Princes, par l'Espagnol Antonio Mateu Lahoz, l'arbitre de la rencontre.

Privé de Bernat, Kehrer, Paredes, Icardi et Verratti, tous blessés, Thopas Tuchel espère en revanche pouvoir compter sur les retours dans le groupe de Marquingos et Draxler. Le coach allemand a par ailleurs annoncé que Di Maria et Neymar figureraient bien dans la composition de départ. La composition probable du PSG face à Manchester United : Navas - Florenzi, Diallo, Kimpembe, Kurzawa - Gueye, Danilo Pereira, Rafinha - Di Maria, Mbappé, Neymar. Du côté anglais, Edinson Cavani, qui sort de quarantaine, sera privé des retrouvailles avec son ancien club puisque, selon la presse anglaise, il ne figure pas dans le groupe retenu par Ole-Ginnar Solskjaër. Harry Maguire est également forfait. La compo probable de Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Fosu-Mensah, Shaw - Pogba, Matic - Mata, Bruno Fernandes, Rashford - Martial.

Ce choc entre le Paris Saint-Germain et Manchester United ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce mardi : c'est la chaîne RMC Sport 1, disponible uniquement sur abonnement, qui assurera la retransmission du match en direct (le programme TV).

Pour regarder cette rencontre PSG - Manchester sur Internet, en streaming, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut se diriger vers le site Internet de RMC Sport. L'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Notez également que Linternaute.com vous propose de vivre ce mardi soir, sur cette page, ce match PSG - Manchester United en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de cette rencontre de Ligue des champions et les premières réactions.