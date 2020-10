"OM - Manchester City : Marseille humilié par les Anglais, le résumé du match"

MARSEILLE - CITY. Résultat décevant pour l'OM, ce soir, qui s'incline sur le score de 3-0, face à Manchester City, pour le compte du groupe C de la Ligue des champions de football. Découvrez le résumé du match.

22:57 - Thauvin: "Un autre niveau" Avant de rentrer au vestiaire, Florian Thauvin s'est arrêté au micro de RMC Sport. Il s'est montré lucide. "C’est une défaite difficile à encaisser, dit-il. On voulait jouer avec un bloc bas et jouer en contre mais on n’a pas réussi à mettre ça en place. City, c’est un autre niveau. On doit être honnête et apprendre de ces défaites. On doit progressé dans l’utilisation du ballon".

22:49 - C'est terminé ! Voilà, c'est terminé ! Manchester City n'a fait qu'une bouchée de l'OM ce soir. Les Marseillais n'ont jamais existé dans cette rencontre. Sans forcer, les hommes de Pep Guardiola se sont facilement imposés 3-0. Marseille reste à 0 point avec dette deuxième défaite.

22:48 - 3 minutes de temps additionnel Il y aura 3 minutes supplémentaires dans cette rencontre qui a, depuis très longtemps, trouvé son vainqueur.

22:40 - Superbe but collectif de City ! QUEEEELLLLL BBUUUUUUUUUUTTTTT !!!!! Quelle merveille de but !!! Manchester City fait la passe à 10 dans son camp, fait courir l'OM. Le ballon passe par Bernardo Silva, entré en jeu, puis se faufile côté droit. Ça va beaucoup trop vite. De Bruyne est trouvé dans la surface par Mahrez. Le Belge remet en une touche dans les pieds de Sterling, seul derrière tous les défenseurs de l'OM. Ça fait 3-0 pour Manchester City après ce chef-d'oeuvre.

22:33 - BUT pour Gundogan ! Phil Foden est plus rapide que Sakai, il centre au second poteau pour Sterling qui remet pour Gundogan. L'Allemand est tout seul et ajuste Mandanda. Ça fait 2-0. Et c'est terriblement logique.

22:27 - Occasion pour Gundogan mais hors-jeu signalé Le hors-jeu a mis 1000 ans à être donné. Entre temps, Sterling avait filé à droite pour remiser en retrait pour Gundogan. Ce dernier avait frappé en première intention et cadre son tir. Mais Mandanda était vigilant. Surtout, l'arbitre de touche avait enfin daigné vouloir lever son drapeau... Caleta Car a pris un jaune dans l'action qui a amené l'occasion. Il avait découpé De Bruyne peu après sa passe pour Sterling.

22:25 - Amavi.. pour personne C'était plutôt bien joué de la part de l'OM ! Amavi avait été trouvé côté gauche par Thauvin. Le défenseur marseillais avait choisit de centre fort mais personne n'a piqué au premier poteau pour devancer un cityzen. Dommage !

22:22 - Sanson remplace Rongier Villas Boas fait un changement poste pour poste. Morgan Sanson rentre en lieu et place de Valentin Rongier. Pas de changement tactique de la part du Portugais. Payet et Benedetto continuent de s'échauffer.

22:19 - Jaune pour Amavi Jordan Amavi prend un carton jaune. La latéral marseillais est dépassé par Sterling et l'accroche à 1 mètre de la surface côté droit. Coup franc pour City. Le centre de De Bruyne ne donne rien. Zinchenko dévisse totalement sa reprise.

22:16 - Jaune pour Laporte Quel beau travail de Balerdi ! Le défenseur de l'OM part en contre sur la ligne de touche côté droit. Laporte est devancé et tente de le rattraper. Il tacle l'Italien mais le Français est en retard. Carton jaune logique. Le premier du match.

22:13 - La jolie frappe de Thauvin L'OM part en contre-attaque. Thauvin n'est pas attaqué et peut avancer. Il choisit finalement de frapper. Le ballon vient taper le bras d'Ederson, un peu nonchalant alors que cette frappe semblait trouver son poteau. Le corner ne donne rien.

22:05 - L'OM reprend avec de meilleures intentions C'est le jour et la nuit. L'OM presse un peu plus et essaye de conserver le cuir. Ce n'est pas simple mais Thauvin a tenté de trouver un coéquipier dans la surface. Malheureusement pour lui, son centre trouve la tête d'un défenseur. Derrière Cuisance rate son renversement de jeu.

22:03 - C'est reparti ! La deuxième mi-temps vient d'être donnée. Les mêmes 22 acteurs que la première mi-temps reprennent la rencontre. L'OM est donc mené 1-0.

21:59 - Des statistiques édifiantes Les statistiques ne veulent pas tout dire. Mais, parfois, elles décrivent bien certaines situations. La preuve: 0 - Marseille en 1e période contre Manchester City :



1 but encaissé



1 tir - plus faible total pour l’OM en 1e période d’un match de LdC depuis qu’Opta analyse la compétition (2003/04)



0 corner



3 ballons dans la surface adverse



32% de possession



Dominé.#OMMCI pic.twitter.com/tmZFKWkxtK — OptaJean (@OptaJean) October 27, 2020