Nantes - PSG : les Parisiens bousculés, le match en direct

Au-delà du but inscrit par Ander Herrera, les Parisiens ont mis le pied sur le ballon dans cette deuxième période et vont bien mieux. L'entrée de Ruiz-Atil a fait du bien.

Le PSG prend l'avantage dès l'entame de cette deuxième période ! Dans la surface, sur le côté gauche, Kylian Mbappé fixe avant de centrer fort en retrait. Au deuxième poteau, Ander Herrera est là pour reprendre et marquer ! 1-0 pour le PSG après 48 minutes de jeu.

Les Parisiens sont pour l'instant bousculés par le FC Nantes après 45 minutes de jeu. Peu impliqués dans le pressing face aux joueurs de Christian Gourcuff qui n'en demandaient pas tant, les coéquipiers de Kylian Mbappé sont heureux de rentrer aux vestiaires sans avoir pris de but. Moses Simon a d'abord manqué l'immanquable sur un service de Kolo Muani (16e), avant que ce dernier voit le ballon fuir la lucarne pour quelques centimètres (36e). Tout reste à faire entre les deux équipes en deuxième période !

21:50 - ⏰ C'est la pause à Nantes !

La mi-temps est sifflée à la Beaujoire ! Le FC Nantes et le Paris Saint-Germain rentrent aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0). Les Nantais se sont procurés les plus grosses occasions.