Nantes - PSG : Mbappé porte le PSG, le résumé du match

RESULTAT NANTES - PSG. Le Paris Saint-Germain s'est facilement imposé à Nantes sur le score de 3 buts à 0 samedi soir, pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Passeur et buteur, Kylian Mbappé a encore fait la différence mais est sorti légèrement blessé.

23:24 - Le PSG assure l'essentiel Coincé entre deux matches de Ligue des champions, ce déplacement à Nantes n'était pas simple à gérer pour le PSG, privé de nombreux joueurs cadres. En première période, les Nantais ont failli en profiter mais ont manqué deux occasions énormes. C'est d'abord Moses Simon qui a manqué l'immanquable (16e), à un mètre du but vide sur un service de Kolo Muani. Le jeune attaquant français est dans la foulée aussi tout près de marquer mais le ballon fuit la lucarne pour quelques centimètres (36e). Heureux de rentrer aux vestiaires sans avoir encaissé de but, les Parisiens vont prendre l'avantage dès la reprise. Mbappé, dans la surface, trouve Herrera au deuxième poteau pour le premier but du PSG (0-1, 47e). Mbappé va ensuite se charger de tout en obtenant puis en transformant un penalty généreux (0-2, 65e). Quelques instants plus tard, Nantes a l'occasion de relancer le match en obtenant un penalty mais Bamba voit sa frappe détournée par Navas (70e). En toute fin de match, la défense nantaise offre un but quasiment tout fait à Pablo Sarabia, tout de même adroit pour piquer son ballon devant Lafont (0-3, 88e). Le PSG a assuré l'essentiel à Nantes et garde la tête de la Ligue 1 après cette 9e journée de championnat.

23:16 - PSG-Navas: "Une bonne partie" Le gardien du PSG, Keylor Navas, portait le brassard de capitaine pour la première fois ce soir et a fêté ça en arrêtant un penalty. Au micro de Canal+, l'ancien portier du Real Madrid a évoqué cette victoire à Nantes (3-0): "Aujourd'hui j'étais capitaine et je suis content d'avoir pu aider mon équipe. Je crois que l'équipe a fait une bonne partie même si nous avons beaucoup de blessés. D'autres coéquipiers ont eu l'occasion de jouer et ils l'ont bien fait. C'était une équipe unie. Nous espérons maintenant pouvoir récupérer des coéquipiers dans les prochains matches pour être plus forts."

23:08 - Nantes-Coco: "Il y avait la place" Au micro de Canal+ après la rencontre, Marcus Coco, le milieu offensif nantais, a regretté le manque de réalisme de son équipe en première période, que Nantes a payé cash ensuite: "Quand on revient en deuxième période, on n'est pas réveillés et on n'a pas su agir. On a été punis sur le manque de réalisme de la première période. La sortie de Kean a perturbé l'équipe et on a mis du temps à se remettre en place. Et face au PSG, ça va vite... On va continuer à travailler. on est déçus car je pense qu'il y avait la place, même s'il y a 3-0 au final. On va se remettre au travail durant la semaine qui arrive et on va faire ce qu'il faut pour les prochains matches."

23:00 - Le PSG garde la tête de la Ligue 1 Grâce à ce large succès sur la pelouse de Nantes, le Paris Saint-Germain reprend trois points d'avance en tête de la Ligue 1 sur Lille et sur Rennes. A moins d'une victoire gigantesque des Lillois devant Lyon (21h dimanche), les Parisiens garderont cette première place encore une semaine. Nantes, de son côté, reste englué à la 15e place.

22:53 - ⏰ FIN DU MATCH ! Le PSG s'impose à Nantes (0-3) ! C'est terminé à La Beaujoire ! Le PSG, d'abord ronronnant, a accéléré en deuxième période pour s'imposer largement à Nantes (0-3), grâce à des buts signés Herrera (47e), Mbappé (65e, sp) et Sarabia (88e).

22:51 - Trois minutes de temps additionnel L'arbitre de la rencontre accorde trois minutes de temps additionnel dans cette deuxième période entre le FC Nantes et le PSG, alors que tout est déjà joué.

22:49 - ⚽ BUT ! Sarabia marque le troisième but (0-3) ! Pablo Sarabia crucifie les Nantais dans cette fin de match ! Enorme erreur de la défense nantaise qui rend le ballon à l'Espagnol, qui se replaçait dans les six mètres. Après un bon contrôle, il pique son ballon de façon superbe pour battre Lafont et marquer le troisième but parisien.

22:47 - Paris maîtrise Les Parisiens gèrent tranquillement cette fin de match pour le moment, depuis le penalty arrêté par Keylor Navas il y a un quart d'heure. Et ce malgré des joueurs très jeunes présents sur la pelouse.

22:44 - Nantes: Blas laisse sa place Christian Gourcuff effectue un nouveau changement dans cette fin de rencontre. Ludovic Blas est remplacé par un joueur formé au PSG, Roli Pereira de Sa.

22:40 - Dagba écope d'un carton jaune Colin Dagba écope d'un carton jaune pour une faute sur Kader Bamba dans le côté droit, après avoir glissé en voulant intervenir sur le milieu de terrain nantais.

22:37 - Sarabia évolue en pointe Difficile d'y voir clair dans la composition d'équipe parisienne dans cette fin de match, mais Tuchel a décidé de finir cette rencontre à trois derrière avec l'entrée de Kurzawa. Pablo Sarabia termine lui en pointe.

22:34 - PSG: Mbappé et Rafinha sortent Thomas Tuchel effectue deux changements dans cette fin de match. Kylian Mbappé, grimaçant et se tenant derrière la cuisse, sort, tout comme Rafinha. Layvin Kurzawa et le jeune Fadiga entrent en jeu.

22:33 - Nantes: Augustin et Touré entrent en jeu Christian Gourcuff effectue deux changements dans cette deuxième période. Jean-Kévin Augustin et Abdoulaye Touré remplacent Marcus Coco et Chirivella.

22:30 - Keylor Navas détourne ! Kader Bamba se présente face à Keylor Navas pour relancer cette rencontre. Le milieu offensif nantais frappe sur la gauche mais le gardien du PSG se détend bien et détourne ! Le score reste de 2 à 0.