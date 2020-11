Porto - Marseille : heure, chaîne TV, compo de l'OM... L'actu du match

PORTO - MARSEILLE. L'OM dispute son troisième match de poule de Ligue des champions sur la pelouse du FC Porto, ce mardi 3 novembre 2020. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir la rencontre ? Découvrez aussi la composition probable marseillaise.

La troisième tentative sera-t-elle la bonne pour l'Olympique de Marseille ? Après avoir perdu ses deux premiers matchs de Ligue des champions de la saison, l'OM espère prendre ses premiers points dans le groupe C, demain, sur la pelouse du FC Porto, et mettre fin à sa triste série de 11 défaites d'affilée dans la compétition. La tâche ne s'annonce pas aisée face à une équipe portugaise expérimentée sur la scène européenne (quart de finaliste en 2019), d'autant que les hommes de Sergio Conceiçao comptent également sur ce match pour prendre une option sur la deuxième place qualificative pour les 8e de finale. Rappelons que pour l'heure, le classement de la poule est dominé par Manchester City (6 points), qui devance Porto, l'Olympiakos (3 points) et Marseille (0 point). La rencontre revêtira par ailleurs un enjeu particulier pour André Villas-Boas, le coach phocéen, qui retrouvera pour l'occasion sa ville natale et surtout son club de cœur, avec lequel il avait notamment réalisé en 2011 un quadruplé historique (Supercoupe, Coupe du Portugal, championnat et Ligue Europe), en tant qu'entraîneur.

Le coup d'envoi de ce match de Ligue des champions entre le FC Porto et l'OM sera donné à 21h, ce mardi 3 novembre 2020, depuis l'Estádio do Dragão, par l'Espagnol Antonio Mateu Lahoz, l'arbitre de la rencontre.

L'Olympique de Marseille devrait retrouver une composition de départ assez classique, organisée en 4-3-3, pour ce déplacement au Portugal. Dimitri Payet pourrait notamment retrouver une place de titulaire. La compo probable de l'OM : Mandanda - Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi - Rongier ou Sanson, Kamara, Cuisance - Thauvin, Benedetto, Payet.

Ce match de foot entre le FC Porto et l'Olympique de Marseille ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce mardi : RMC Sport 1 et la chaîne Téléfoot assureront la retransmission du match en direct (le programme TV).

Pour regarder cette rencontre Porto - OM en streaming sur Internet, il faut vous diriger vers le site Internet dédié de RMC Sport ou celui de Téléfoot. L'accès au flux vidéo est conditionné dans les deux cas à la souscription d'un abonnement payant.

Linternaute.com vous propose de vivre mardi soir, sur cette page, ce match Porto - OM en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions des joueurs et des entraîneurs.