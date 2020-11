"Porto - OM : défaite historique pour Marseille, le résumé du match"

PORTO - MARSEILLE. Une triste équipe de l'OM s'est inclinée sur le score de 3 buts à 0, ce soir, sur le terrain du FC Porto. Un résultat synonyme de douzième défaite d'affilée en Ligue des champions pour la formation olympienne... Découvrez le résumé du match.

23:35 - Le résumé du match : l'OM s'est sabordé et a sombré L'OM se déplaçait ce mardi 3 novembre à Porto avec l'espoir de prendre ses premiers points dans cette Ligue des champions 2020-2021. Les hommes de Villas-Boas ont finalement assez vite perdu leurs illusions. Dès la 4e minute de jeu, suite à un mauvais dégagement de Caleta-Car, le Mexicain Jesus Manuel Corona, dans tous tous les bons coups ce soir, s'enfonçait dans la défense marseillaise et centrait pour Marega qui ouvrait le score du plat du pied droit (1-0). Dans la foulée, Marseille ratait l'occasion de recoller : Thauvin obtenait un penalty en provoquant la faute de Sarr mais Payet manquait sa tentative en voyant sa frappe au-dessus de la barre de Marchesin (10e). Décevants sur le plan collectif, les Marseillais cédaient une deuxième fois en première période à la suite d'une faute d'Amavi sur Corona. L'arbitre désignait le point de penalty, Sergio Oliveira transformait et Porto prenait le large (20-0, 28e). Très approximatifs sur le plan technique, à l'image d'un Caleta-Car catastrophique, L'Olympique de Marseille ne donnait pas l'impression de pouvoir réagir et c'est au contraire Porto qui enfonçait le clou au cœur de la deuxième période. Sur un contre impulsé par Marega, l'inévitable Corona servait superbement Luis Diaz d'une talonnade. Ce dernier concluait parfaitement du pied droit face à un Mandanda impuissant. Les entrées en jeu de Cuisance, Luis Henrique ou encore Aké n'y changeront rien : sans idée, impuissants, les Olympiens s'inclinaient logiquement au but de ce triste match et subissaient leur troisième défaite en autant de matchs dans cette phase de poules de Ligue des champions... et leur douzième revers d'affilée dans la compétition, un nouveau record en la matière.

23:18 - L'OM égale un triste record L’Olympique de Marseille espérait prendre ses premiers points dans le groupe C, ce soir, sur la pelouse du FC Porto, mais surtout retrouver de la fierté en mettant fin à cette terrible série de 11 défaites d'affilée en Ligue des champions. Avec ce nouveau revers, l'OM égale finalement Anderlecht, qui était pour le moment le seul club a avoir subi 12 revers de suite dans l'histoire de la compétition...

23:12 - Villas-Boas : "Pas normal d'encaisser des buts comme ça" André Villas-Boas, au micro de RMC Sport : "Prendre un but comme ça d'entrée, ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. Notre parcours en Ligue des champions est pour le moment marqué par ces erreurs que l'on commet. Il nous manque de l'expérience et de l'agressivité dans les duels. On a un peu de malchance mais ce sont des erreurs qu'on doit corriger. ce n'est pas normal d'encaisser des buts comme ceux qu'on a encaissés (...) Je n'ai pas grand chose à dire aux supporters, c'est notre jeu qui doit parler".

23:06 - Mandanda : "On est limite ridicule" La réaction de Steve Mandanda, le gardien de but de l'OM, au micro de RMC Sport : "Je vais mesurer mes propos parce que là, ce n'est pas de la frustration, il y a de la colère, beaucoup de déception, pas mal de sentiments négatifs qui ressortent. Il va falloir se remettre en question. On n'est tout simplement pas au niveau de cette compétition. Il reste trois matchs, il faudra essayer de montrer un nouveau visage parce que là, on est limite ridicule (...) On prend à chaque fois des buts stupides qui nous tuent les matchs d'entrée. On est à zéro point, il y a le cumul des Ligues des champions passées... Tous ces éléments mis bout à bout , ça fait beaucoup. A nous de réagir et de montrer autre chose (...) Il y a des choses à se dire entre nous. On doit assumer. Le coach nous protège beaucoup mais c'est à nous de faire ce qu'il faut. On ne doit pas se cacher, nous sommes les premiers responsables".

23:02 - Rongier : "C'est complètement insuffisant" Valentin Rongier s'est exprimé quelques instants après le coup de sifflet final de ce Porto - Marseille. "Ce qui nous inquiète, ce sont les résultats en ce moment, surtout en Ligue des champions. C'est complètement insuffisant. C'est période difficile, il faut qu'on se serre les coudes et qu'on continue de travailler. C'est très difficile pour les supporters, on comprend leur frustration et leur agacement. Nous les joueurs, on est les premiers atteints, ça nous fait chier (sic) de venir ici de prendre trois buts et de ne pas prendre le moindre point. C'est à nous de répondre sur le terrain et le plus vite possible".

22:51 - ⏰ MATCH TERMINÉ ! L'OM sombre à Porto (3-0) C'est la fin du calvaire pour l'Olympique de Marseille, qui s'incline donc sur le score de 3-0 face à un FC Porto qui aura tranquillement géré le match. Jamais vraiment dangereux, maladroits à l'image du penalty raté de Payet et surtout déficients dans l'état d'esprit, les hommes d'André Villas-Boas essuient leur troisième défaite en trois matchs dans cette Ligue des champions.

22:47 - 4 minutes de temps additionnel L'OM n'y croit évidemment plus dans cette fin de match mais va devoir encore subir la rencontre pendant quelques minutes supplémentaires.

22:46 - Trois nouveaux changements pour Porto Grujic, Romario et Taremi entrent en jeu à la place d'Otavio, Marega et Sergio Oliveira pour les dernières minutes de ce match Porto - Marseille. Sergio Conceiçao profite de l'avantage au score pour gérer son effectif.

22:43 - Mission accomplie pour Corona Décisif sur les trois but de son équipe ce soir, Jesus Manuel Corona laisse sa place à Fabio Vieira. Il reste moins de cinq minutes à disputer dans ce match.

22:40 - Grosse occasion pour Porto Sur une perte de balle marseillaise, Corona hérite du ballon plein axe et s'avance vers le but de Mandanda. L'attaquant mexicain enroule sa frappe du pied droit mais manque le cadre.

22:38 - Strootman et Aké entrent en jeu Nouveaux changements pour l'OM : Florian Thauvin et Boubacar Kamara laissent leur place à dix minutes du terme de ce match.

22:35 - Porto encore menaçant en contre Sur un corner tiré côté gauche pour l'Om, la défense de porto se dégage. Rongier est à la réception mais rate son intervention. Marega en profite et part en contre. L'attaquant malien sert Nakajima, qui rate son contrôle. Le joueur japonais avait de toute manière été signalé hors jeu.

22:33 - Cuisance dangereux Plutôt en vue depuis son entrée en jeu, Michael Cuisance tente sa chance aux 20 mètres. La frappe du milieu de terrain de l'Om est puissante mais fuit le cadre de Marchesin.

22:31 - Premier changement pour Porto Luis Diaz, l'un des joueurs les plus en vue du FC Porto ce soir, laisse sa place à Nakajima pour les vingt dernières minutes de ce match.