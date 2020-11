Chelsea - Rennes : horaire, diffusion TV, compo... Tout savoir du match

CHELSEA - RENNES. Le Stade Rennais effectue un déplacement périlleux à Londres, ce mercredi 4 novembre 2020, en match de poule de Ligue des champions. TV, streaming... Sur quelle chaîne et à quelle heure est programmé le match ? Le point, également, sur la composition probable des équipes.

Rennes poursuit sa découverte de la Ligue des champions sur le terrain de Chelsea, ce mercredi, avec l'espoir de se replacer dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale. Après son match nul face à Krasnodar et sa défaite au FC Séville, la formation bretonne n'a en effet qu'un seul point au compteur et compte déjà trois longueurs de retard sur le club espagnol ainsi que sur les Blues. Pour envisager de créer l'exploit, il faudra toutefois réussir à déstabiliser une équipe anglaise, qui n'a encaissé aucun but lors des deux premières rencontres (une victoire, un nul) et qui possède bien sur l'avantage de l'expérience dans la compétition. "Nous sommes satisfaits de notre position dans le groupe après deux journées mais on ne peut pas s'en contenter", a toutefois, averti son coach Frank Lampard, avant cette rencontre qui sera également marquée par les retrouvailles entre le gardien de but Edouard Mendy et ses anciens coéquipiers, qu'il a quittés lors du dernier mercato pour rejoindre Chelsea.

Le coup d'envoi de ce match entre Chelsea et Rennes sera donné à 21h, ce mercredi 4 novembre 2020, par l'Allemand Felix Zwayer, l'arbitre de la rencontre, depuis le stade de Stamford Bridge, à Londres.

Pour ce déplacement à Londres, Julien Stéphan est privé de ses milieux de terrain Eduardo Camavinga et Flavien Tait, tous deux blessés. James Léa-Siliki devrait en profiter pour enchaîner une deuxième titularisation de suite. La compo probable de Rennes : Gomis - Traoré, Da Silva, Aguerd, Dalbert - Bourigeaud, Nzonzi, Léa-Siliki - Doku ou Del Castillo, Guirassy, Terrier. La compo probable de Chelsea : Mendy - Azpilicueta, Zouma, Thiago Silva, Chilwell - Kovacic, Kanté - Ziyech, Havertz, Mount - Werner.

Ce match entre Chelsea - Rennes ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV : ce sont Téléfoot et la chaîne RMC Sport 2 qui assureront la retransmission du match en direct (le programme TV).

Pour regarder cette rencontre entre Chelsea et le Stade Rennais en streaming, il faut se diriger, soit vers le site Internet dédié de RMC Sport, soit sur la plateforme dédiée de Téléfoot. L'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Notez également que Linternaute.com vous propose de vivre ce mercredi soir, sur cette page, le match en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions en live.