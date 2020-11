PSG - Rennes : heure, chaîne TV, compo... Les infos du match

PSG - RENNES. Le Paris Saint-Germain accueille Rennes, ce samedi 7 novembre 2020, pour l'un des chocs de cette 10e journée de la Ligue 1 de football. Diffusion TV, streaming... Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct ? Découvrez aussi la composition probable des équipes.

Ce sont deux équipes fragilisées par leur semaine européenne qui vont se présenter ce samedi soir sur la pelouse du Parc des Princes : battus mercredi en Ligue des champions, le PSG et Rennes ont certes la possibilité de vite rebondir à l'occasion de ce match de championnat, mais pourraient aussi plonger dans le doute en cas de nouvelle défaite. C'est néanmoins du côté de Paris, où les attentes sont plus élevées, et de son entraîneur Thomas Tuchel, qui essuie actuellement de nombreuses critiques sur ses choix tactiques, que la pression sera la plus forte avant le coup d'envoi. En conférence de presse, ce vendredi, le coach allemand a toutefois préféré se concentrer sur le volet purement sportif de la rencontre à venir. "C'est une belle occasion pour nous de les mettre à distance, mais nous avons besoin de montrer autre chose collectivement et de faire une bonne performance", a-t-il indiqué (NDLR : le PSG est leader du classement avec 21 points, Rennes est 3e avec 18 points), avant d'jouter : "On sait qu'ils seront préparés à vivre des moments compliqués, parce que nous sommes forts à domicile, mais il faudra être prêts à répondre présent dans les moments clés. Tout se jouera sur des détails".

Le coup d'envoi de ce match entre le PSG et Rennes sera donné à 21h, ce samedi 7 novembre 2020, depuis le Parc des Princes, par Benoît Bastien, l'arbitre de la rencontre, qui se déroulera une nouvelle fois à huis clos, en raison des restrictions sanitaires imposées par les autorités.

Pour ce deuxième match en trois jours et au cœur d'un calendrier chargé en cet automne, le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais devraient, dans la mesure du possible, faire tourner légèrement leur effectif, même si l'infirmerie est bien garnie, en particulier dans le camp parisien. Le club de la capitale sera privé de Navas, Kimpembe, Neymar, Mbappé, Bernat, Icardi et Verratti, tous blessés, tandis que Sarabia est incertain. La formation bretonne devra, elle, faire sans Camavinga et Maouassa. La compo probable du PSG : Rico - Florenzi, Kehrer, Diallo, Kurzawa ou Bakker - Rafinha, Paredes, Gueye - Di Maria, Kean, Ruiz-Atil. La compo probable de Rennes : Gomis - Traoré, Da Silva, Aguerd, Dalbert - Bourigeaud, Nzonzi, Léa-Siliki - Del Castillo, Guirassy ou Hunou, Doku.

Ce PSG - Rennes ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce samedi : c'est la chaîne Téléfoot qui assurera la retransmission du match en direct. Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu seront chargés de faire vivre le match aux téléspectateurs (le programme TV).

Pour regarder cette rencontre PSG - Rennes en streaming, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut se diriger vers le site Internet dédié de la chaîne Téléfoot. L'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Notez également que Linternaute.com vous propose de vivre ce samedi soir, sur cette page, ce match PSG - Rennes en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.