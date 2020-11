PSG - Rennes : Paris facile vainqueur, le résumé du match

PSG - RENNES. On jouait la 10e journée de ligue 1 ce samedi soir. Au Parc des Princes, Paris s'est facilement imposé 3-0 grâce à Di Maria et Kean face au Stade rennais. Découvrez le résumé du match.

23:10 - Di Maria : "On fait le maximum pour Tuchel" Questionné sur le soutien du vestiaire à son entraîneur, Di Maria n'hésite pas. "Bien sur qu'on soutient Tuchel. Il fait le maximum pour nous et on fait le maximum pour lui. On a confiance en lui". C'est clair.

23:06 - Di Maria : "On n’est pas prêt physiquement" Homme du match, Angel Di Maria a évoqué la difficulté du PSG en Ligue des champions et la facilité avec la Ligue 1. Au micro de Canal +, l'Argentin rappelle que les Parisiens "ne sont pas prêts physiquement. On n’a pas eu de temps pour travailler. Certains on eu le Covid, d'autres sont blessés, on ne peut pas faire comme si de rien n'était".

22:56 - C'est terminé ! C'est fini ! Après un arrêt de Navas sur une tête de Da Silva, l'arbitre siffle la fin de ce match ! Victoire du PSG 3-0 !

22:54 - 3 minutes de plus Le match a donné son verdict. Il restera cependant 3 minutes aux Rennais pour sauver l'honneur.

22:47 - Magnifique parade de Gomis ! C'est une superbe frappe et un non moins bel arrêt ! Sur une action parisienne, Dagba est dans la surface bretonne, en bataille avec un rennais. Le latéral du PSG remet finalement en arrière pour Rafinha. Le Brésilien choisit d'enrouler du gauche. La balle est cadrée mais Gomis se détend bien et écarte la frappe ! C'était beau !

22:45 - Coup-franc rennais à la limite du pénalty ! Ouuuh que c'était juste ! En retard, Marquinhos tacle debout mais commet une faute sur un rennais. La faute semble être sur la ligne, à gauche de la surface de réparation. Mais le joueur tombe à l'extérieur de celle-ci. Monsieur Bastien indique coup-franc et non pénalty.

22:36 - BUT pour Di Maria ! BuuUUUUUUuUuuuUtttt pour le PSG !!! Sur un très bon pressing, Marquinhos est proche de récupérer le ballon. Truffert perd finalement le ballon en voulant relancer. Dagba en profite pour servir Di Maria. Le Parisien croise sa frappe et trompe Gomis ! Le ballon est légèrement dévié et trompe la vigilance du portier breton. Ça fait 3-0 ! Doublé de l'Argentin !

22:34 - La frappe de Terrier passe au-dessus Le PSG n'a pas réussi à bien se dégager. Rafinha se fait déposséder du ballon. Martin Terrier y voit une opportunité pour frapper mais son tir passe nettement au-dessus du but de Navas. Toujours 2-0 pour le PSG.

22:30 - Hunou remplace Bourigeaud Hunou remplace le très bon Bourigeaud encore ce soir. Rennes peine à se procurer des occasions face à un Paris qui a pourtant baissé physiquement.

22:25 - Kean à son tour touché C'est sans doute un soucis musculaire. Moise Kean est touché à la cuisse. Tuchel n'a pas beaucoup de choix offensifs sur le banc. Il choisit de faire rentrer Danilo à sa place. Paris va de nouveau jouer différemment.

22:22 - Beaux mouvements rennais Le Stade rennais ne baisse pas les armes. Les hommes de Julien Stéphan ne se procurent pas de grosses occasions car le dernier geste est mauvais mais l'approche est plutôt bonne.

22:21 - Grener et Terrier entrent Double changement pour le Stade rennais. Clément Grenier et Martin Terrier entrent sur la pelouse à la place de Lea Siliki et Gboho.

22:20 - Doku trouvé dans la surface ! Appel parfait de Doku qui est trouvé par un de ses partenaires dans la surface. La passe en profondeur est idéale mais le Belge ne peut bien manier le ballon avec le pressing de Kurzawa dans son dos et le bon retour de Marquinhos.

22:15 - Changement de dispositif pour Paris Le PSG joue désormais en 5-3-2. Thomas Tuchel a souhaité voir son équipe changer de dispositif tactique. Paris joue avec 3 défenseurs axiaux et Rafinha s'est placé derrière Kean et Di Maria.