Monaco - PSG : heure, chaîne TV, compo… Les infos du match de Ligue 1

MONACO - PSG. Le Paris Saint-Germain se déplace en Principauté, ce vendredi 20 novembre 2020, pour le compte de la 11e journée de la Ligue 1 de football. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez aussi la composition probable des équipes.

Le PSG se rend ce samedi à Monaco avec bien sûr la volonté de conforter sa place de leader du championnat, mais aussi et surtout avec l'objectif de préparer au mieux son match crucial face à Leipzig, mardi prochain, en Ligue des champions, en engrangeant de la confiance et en se ménageant sur le plan physique. "Même si on veut gagner face à Monaco, on veut surtout être le plus frais possible pour mardi", a résumé Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien, devant la presse. Une aubaine pour le club de la Principauté ? "Nous savons que les Parisiens ont un match très important la semaine prochaine, mais cela ne change rien, nous devrons de toute façon être à 100 %, a balayé Niko Kovac, le coach monégasque. Je crois en mes joueurs, l'atmosphère est bonne et jouer face aux meilleurs joueurs du monde est toujours une satisfaction. Nous donnerons tout". Les monégasques chercheront aussi chasser le souvenir de la dernière venue du Paris Saint-Germain sur le Rocher : en janvier 2020, les Parisiens étaient en effet venus s'imposer sur le score de 4-1 au stade Louis II.

L'horaire est désormais classique pour les matchs de Ligue 1 du vendredi soir : le coup d'envoi de ce Monaco - PSG sera donné à 21h, ce 19 novembre 2020, dans un Stade Louis II une nouvelle fois à huis clos, par Clément Turpin, l'arbitre de la rencontre.

Pour ce déplacement en Principauté, le Paris-SG sera privé de Marco Verratti, Mauro Icardi (reprise), Julien Draxler, Idrissa Gueye, Thilo Kherer et Juan Bernat (blessés). Par ailleurs, Neymar et Moïse Kean sont incertains, et Thomas Tuchel a indiqué qu'il ne prendrait "aucun risque" avec les joueurs rentrés tardivement de sélection. En revanche, Kylian Mbappé va mieux et devrait retrouver une place de titulaire. La compo probable du PSG : Navas - Dagba, Diallo, Kimpembe, Kurzawa - Herrera, Danilo, Rafinha - Sarabia, Mbappé, Ruiz-Atil. Du côté monégasque, Niko Kovac devra faire sans Benjamin Lecomte, Aleksandr Golovine (blessures), Wissam Ben Yedder (Covid-19) et Ruben Aguilar (suspension), et devrait organiser sa composition de départ en en 4-4-2. La compo probable de Monaco : Mannone - Sidibé, Disasi, Badiashile, Henrique - Diop, Tchouaméni, Fofana, G. Martins - Volland, Jovetic.

Ce match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce vendredi : c'est la chaîne Téléfoot qui assurera la retransmission du match en direct (le programme TV).

Pour regarder le match en streaming sur Internet, il faudra vous tourner vers le site web de Téléfoot. Rappelons que l'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant (à partir de 19,90 euros par mois).

Linternaute.com vous propose de vivre ce Monaco - PSG en direct commenté vendredi soir, avec l'évolution du score et le descriptif des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.