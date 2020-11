"PSG - Leipzig : suivez le match en direct !"

PSG - LEIPZIG. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez le match en direct entre le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig, ce mardi soir, lors de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des champions.

21:08 - Di Maria frappe un premier coup franc Neymar obtient un premier coup franc excentré sur la gauche et Angel Di Maria s'en charge mais le frappe très mal. Le RB Leipzig va pouvoir relancer tranquillement.

21:05 - Tuchel s'énerve sur le banc Thomas Tuchel parle déjà beaucoup sur le bord du terrain et demande à ses joueurs, dont Danilo, de faire circuler bien plus vite le ballon d'un côté à l'autre.

21:02 - Forsberg premier joueur averti Emil Forsberg récolte le premier carton jaune de cette rencontre après un geste aussi maladroit que violent sur Leandro Paredes devant la surface parisienne.

21:00 - ⏰ COUP D'ENVOI ! C'est parti à Paris ! M. Makkelie siffle le coup d'envoi de cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig ! Ce sont les joueurs du club parisien qui engagent dans cette première période.

20:56 - Les équipes pénètrent sur la pelouse Les joueurs du Paris Saint-Germain et du RB Leipzig pénètrent sur la pelouse du Parc des Princes, en compagnie de l'arbitre hollandais de cette rencontre M. Makkelie. Le coup d'envoi sera donné après l'hymne de la Ligue des champions.

20:46 - Le point sur le classement du groupe H avant PSG - Leipzig Avant cette rencontre, le Paris Saint-Germain se situe en troisième position (avec 3 points) de la poule, derrière Manchester United et le RB Leipzig (6 points chacun), et dispose d'un goal-average particulier défavorable (décisif en cas d'égalité) face à ces deux équipes. L'objectif des hommes de Thomas Tuchel sera donc ce soir d'obtenir les trois points de la victoire mais aussi, si possible, d'inverser le score du match aller (2-1 pour les Allemands) et ainsi garder son destin en mains avant les deux dernières rencontres (déplacement sur le terrain de MU puis réception de l'Istanbul Basaksehir).

20:38 - Nagelsmann: "Comme une finale" Le RB Leipzig se contenterait sans doute d'un match nul, ce soir sur la pelouse du Parc des Princes, ce qui lui permettrait de conserver a minima sa deuxième place avant les deux dernières journées. "Je m'attends à ce que Paris joue ce match comme une finale, a indiqué l'entraîneur allemand Julian Nagelsmann, hier, devant la presse. Ils vont vouloir nous mettre sous pression et vont essayer de contrôler le ballon. Ce sera sûrement un match ouvert, nous allons essayer d'être à la hauteur et de faire mieux que lors de la demi-finale de l'été dernier".

20:30 - Un gros pactole en jeu En plus d'être une catastrophe sur le plan sportif, une défaite parisienne aurait de graves conséquences financières. Le manque à gagner serait très important pour le PSG, même s'il n'est pas évident à calculer. Il peut toutefois être estimé entre 40 et 50 millions d'euros (billetterie, hospitalité, primes sportives et droits télé européens). Un échec en C1 imputerait sévèrement des finances déjà gangrenées par le coronavirus. Et ce n'est pas une campagne en Ligue Europa qui les renflouerait.

20:22 - Le PSG a plusieurs options tactiques Si le PSG est annoncé en 4-3-3 avec Danilo au milieu et un trio Mbappé-Neymar-Di Maria, Thomas Tuchel pourrait aussi choisir d'évoluer en 3-4-3. Ce schéma a été travaillé à l'entraînement de veille de match, lundi, selon RMC Sport. Danilo Pereira reculerait alors en défense centrale, avec Marquinhos et Abdou Diallo. Alessandro Florenzi et Mitchel Bakker occuperaient les couloirs, avec Leandro Paredes et Ander Herrera au milieu. Neymar pourrait lui occuper l'axe de l'attaque, comme au Final 8 l'été dernier, avec Mbappé et Di Maria légèrement excentrés. Entre Thomas Tuchel et Julian Nagelsmann, la bataille tactique promet d'être en tout cas très intéressante.

20:14 - Leipzig: 4 joueurs français titulaires Du côté allemand, Julian Nagelsmann doit aussi composer avec plusieurs absences, notamment en défense. Deux Français composent la défense centrale, à savoir Konaté et Upamecano. Mukiele, remis de sa blessure aux ischio-jambiers, est titulaire sur le flanc droit. Poulsen débute lui devant, entouré de Nkunku (qui fait son grand retour au Parc des Princes) et Forsberg. Le onze de départ du RB Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Konaté, Upamecano, Angelino - Sabitzer, Haïdara - Nkunku, Olmo, Forsberg - Poulsen. ❗️❗️ Start-XI ❗️❗️



Wir für #Leipzig ????⚪️#PSGRBL #UCL pic.twitter.com/deXxkKTZ42 — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) November 24, 2020

20:06 - PSG: Danilo titulaire, Kean sur le banc Pour cette rencontre décisive face à Leipzig, Thomas Tuchel a décidé de laisser Moise Kean sur le banc des remplaçants au coup d'envoi. Le trio Di Maria-Neymar-Mbappé débute devant. Danilo est titulaire au milieu avec Paredes et Herrera alors que Bakker est préféré à Kurzawa sur le flanc gauche. Le onze de départ du PSG: Navas - Florenzi, Marquinhos, Diallo, Bakker - Paredes, Danilo, Herrera - Di Maria, Mbappé, Neymar. ???? Le 1⃣1⃣ de départ pour ce #PSGRBL !



???????? #AllezParis #WeAreParis pic.twitter.com/8So1FxepdN — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 24, 2020

19:57 - Le PSG plutôt en réussite face aux clubs allemands A l'occasion de ce match face au RB Leipzig, le Paris Saint-Germain affronte un allemand pour la 21e fois de son histoire sur le front européen. Le club parisien a déjà été opposé au Bayern Munich (9 fois), au Borussia Dortmund (4 fois), au VFL Wolfsbourg (2 fois), au Bayer Leverkusen (2 fois), à Schalke 04 (1 fois) et bien sûr à son adversaire du jour, à deux reprises, en demi-finale C1 en août dernier (victoire 3-0 du PSG) et au début du mois dans cette poule (victoire allemande sur le score de 2-1). Le bilan total de Paris face aux équipes allemandes est de 11 victoires, 2 matches nuls et 7 défaites. Par ailleurs, sur 8 matchs à domicile face à des adversaires d'outre-Rhin, le PSG présente un joli bilan de 7 victoires, 1 résultat nul et aucune défaite.

19:51 - Marquinhos : "Un match qui peut lancer notre saison" Marquinhos, le capitaine du PSG, a fait part de sa détermination, hier devant la presse, à l'heure d'évoquer ce choc face à Leipzig : "C'est un match très important pour nous, il peut vraiment lancer notre saison. Nous avons montré que nous pouvions surmonter ces obstacles et on aime ces rencontres importantes. Nous avons des joueurs intelligents, qui ont de la personnalité et du courage. Si l’on s’impose, on gagnera en confiance et en maturité. Il nous reste trois matches à jouer dans ce groupe, il faut monter en puissance pour les remporter"

19:45 - Danilo annoncé titulaire Thomas Tuchel avait laissé planer en suspense en conférence de presse au sujet du schéma de jeu choisi pour ce PSG - Leipzig. 4-42 ou 4-3-3 ? Selon les informations de L'Equipe, le coach allemand aurait opté pour la deuxième solution en choisissant d'associer Danilo à Paredes et Herrera au milieu de terrain et d'aligner Di Maria, Neymar et Mbappé en attaque, au détriment de de Kean, qui débuterait sur le banc. La composition probable du PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Diallo, Bakker - Paredes, Danilo, Herrera - Di María, Mbappé, Neymar.