"PSG - Bordeaux : heure, diffusion TV, compo… L'actu du match de Ligue 1"

PSG - BORDEAUX. Le Paris Saint-Germain reçoit les Girondins, ce samedi 28 novembre 2020, pour le compte de la 12e journée de la Ligue 1 de football. TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Le point, également, sur la composition probable des des deux équipes.

Le PSG affronte demain les Girondins de Bordeaux avec bien sûr la volonté de renforcer sa place de leader du championnat, mais aussi et surtout avec l'objectif de préparer au mieux son match crucial sur le terrain de Manchester United, mercredi prochain, en Ligue des champions, en engrangeant de la confiance et en se ménageant sur le plan physique, même si Thomas Tuchel a fait remarquer aujourd'hui, devant la presse, que la situation n'était pas tout à fait la même que le week-end dernier : "C'est différent du match contre Monaco, qui avait lieu après une semaine internationale. Nous avons joué mardi, et nous jouerons mercredi, cela nous laisse du temps et on a moins à réfléchir sur la gestion du temps de jeu de chacun". Certains joueurs tout juste de retour, comme Marco Verratti, devraient néanmoins être ménagés au moins une partie de la rencontre (les infos sur la composition des équipes), face à une formation bordelaise qui cherchera, elle, à confirmer son succès acquis la semaine passée sur la pelouse de Rennes (0-1).

Le coup d'envoi de ce match entre le PSG et les Girondins de Bordeaux sera donné à 21h, ce samedi 28 novembre 2020, depuis le Parc des Princes, par Jérôme Brisard, l'arbitre de la rencontre.

Du côté parisien, Marquinhos, Julian Draxler, Thilo Kehrer, Juan Bernat, blessé ou en phase de reprise, et Abdou Diallo, suspendu, manqueront à l'appel. La composition probable du PSG : Navas - Florenzi, Danilo, Kimpembe, Kurzawa - Di Maria ou Sarabia, Herrera, Paredes, Rafinha ou Neymar - Kean, Mbappé. Dans le camp des Girondins, Jean-Louis Gasset devrait organiser sa composition de départ en 4-2-3-1, avec Hatem Ben Arfa en soutien de Maja. La compo probable de Bordeaux : Costil - Kwateng, Koscielny, Baysse, Sabaly - Otavio, Basic - Zerkane, Ben Arfa, Kalu - Maja.

Ce choc entre le Paris-SG et les Girondins de Bordeaux ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce samedi : c'est la chaîne Canal+ qui assurera la retransmission du match en direct (le programme TV).

Pour regarder cette rencontre Paris - Bordeaux sur Internet, en streaming, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut se diriger vers le site mycanal. L'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

