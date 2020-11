"PSG - Bordeaux : Paris accroché au Parc, le résumé du match"

PSG - BORDEAUX. Le Paris Saint-Germain a été tenu en échec face aux Girondins de Bordeaux 2 buts partout. Neymar et Kean ont marqué côté parisien, Pembélé contre-son-camp et Adli côté bordelais. On jouait la 12e journée de Ligue 1. Retrouvez le résumé de la rencontre.

23:25 - Paris sous la menace de l'OM et de Lille Après sa défaire à Louis II la semaine dernière, le PSG ne prend qu'un point sur 6 possible. Si Lille gagne demain contre Saint-Étienne, les Lillois seront à égalité avec les Parisiens avec 25 points. Les Marseillais, eux, ont gagné plus tôt dans la journée contre Nantes et sont à 4 points du PSG mais avec 2 matchs en moins !

23:20 - Tuchel : "Je protège toujours mon équipe mais là je ne suis pas d‘accord avec ce qu’ils ont fait" Au micro de Canal +, Thomas Tuchel s'est montré très critique à l'égard de son équipe. "On ne peut pas jouer sans effort comme en deuxième mi-temps. La première mi-temps était bonne même si on a manqué de sérieux pour tuer ce match et être décisif. En deuxième, on a manqué de discipline, d'effort et d'attitude. On a perdu cette deuxième mi-temps et c’était mérité. Je protège toujours mon équipe mais là je ne suis pas d‘accord avec ce qu’ils ont fait. Mais c’est ma responsabilité".

23:11 - Costil : "Il fallait se contenter de ce 2-2" Passé au micro de Canal +, Benoit Costil se dit satisfait du résultat de son équipe. "C’est difficile de venir au Parc, rappelle-t-il. Même si on peut le gagner, j’ai le sentiment qu’on pouvait aussi le perdre. Il fallait à un moment se contenter de ce 2-2".

23:02 - Neymar : "Un match timide" Interrogé au micro de Canal +, Neymar a évoqué "un match timide" de la part du PSG. "On a manqué certains détails, on doit améliorer ça, avoue le Brésilien. Le match contre Manchester est décisif. On connait l’importance de ce match. On va essayer de faire notre meilleur match et de bien jouer, de plus jouer en équipe et mieux s’organiser collectivement.

22:52 - C'est terminé ! Match nul 2 partout ! Quelle fin de match un peu folle avec de nombreuses occasions de chaque côté ! Les attaquants n'ont pas su se montrer décisifs. Ben Arfa a allumé quelques mèches mais en vain. C'est donc terminé entre le PSG et Bordeaux !

22:46 - Encore un raté de Mbappé ! Qu'est-ce qu'il aura raté ce soir ! Mbappé est une nouvelle fois servi dans la surface après un nouveau contre ! Mais le Français se rate et frappe au-dessus !!! Il n'y a plus de milieu ! C'est du hourra football !

22:44 - Quel arrêt de Rico ! Quelle opportunité pour De Preville ! Lancé dans la profondeur par Ben Arfa, l'attaquant bordelais est seul face à Rico mais le portier parisien s'impose ! Toujours 2-2 !

22:41 - Quelle occasion pour Neymar ! Neymar, encore lui !! Trouvé dans la surface, le Brésilien frappe mais c'est dévié par un défenseur bordelais. Le ballon retombe sur le haut du filet de Costil. C'était chaud ! Les Parisiens dominent cette fin de match !

22:37 - Neymar s'écroule dans la surface ! Après une belle passe de Di Maria, Neymar vient provoquer son vis-à-vis, passe une première fois et tombe dans la surface. Sabaly le touche avec sa jambe mais l'arbitre ne siffle pas et ne choisit pas d'aller voir le VAR. Neymar fulmine mais n'obtiendra pas le pénalty escompté.

22:37 - Paris déjoue Que c'est compliqué pour le PSG. La sortie de Verratti et Rafinha a changé beaucoup de choses. Les Parisiens sont moins maître de leur jeu et subissent les assauts bordelais. Paris tente grâce à Neymar notamment mais Bordeaux résiste bien.

22:29 - Le show Ben Arfa ! Quelle occasion pour Ben Arfa ! Le Bordelais rentre dans la surface côté gauche, passe Florenzi puis se joue de Pembélé qui n'ose pas le toucher avant de servir en retrait à 2 mètres du but... mais sa passe est renvoyé par un Parisien !

22:28 - Bordeaux domine Le PSG fait du copier/coller que face à Monaco. Les Parisiens ont un peu plus de mal depuis le début de la seconde période. Bordeaux vient de se créer 2 occasions en 5 minutes. Une première fois dans l'axe sur une frappe d'Oudin et la seconde fois sur la droite avec une tentative de De Préville, trop croisée.

22:22 - Verratti et Rafinha sortent Tuchel fait souffler Verratti et Rafinha avant le match contre Manchester. Di Maria et Ander Herrera les remplace.

22:19 - Le BUT pour Bordeaux ! GOOoOOOoOOOOooooaaaallllll !!!!! Les Bordelais égalisent ! Ben Arfa provoque côté droit et choisit de centrer pour Oudin qui laisse filer le ballon pour Adli. Le joueur formé au PSG frappe fort au premier poteau à l'entrée de la surface et trompe Rico ! Ça fait 2 partout !