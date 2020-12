Manchester United - PSG: l'énorme coup de Paris, le résumé du match en vidéo

MANCHESTER UNITED - PSG. Le Paris Saint-Germain s'est imposé à Manchester United sur le score de 3 buts à 1, ce mercredi soir, lors de la 5e journée de la Ligue des champions, grâce à un doublé de Neymar. Un succès qui permet au PSG de reprendre la première place du groupe. Découvrez le résumé du match en vidéo

23:35 - Le PSG s'empare de la première place Le Paris Saint-Germain était dos au mur au moment de rentrer sur la pelouse d'Old Trafford pour affronter Manchester, après la victoire de Leipzig à Istanbul plus tôt dans la journée. Une défaite et les Parisiens pouvaient dire presque adieu à la Ligue des champions. Sous la pression donc, le PSG attaque bien la rencontre en prenant rapidement l'avantage grâce à Neymar, attentif après une frappe détournée de Mbappée (0-1, 6e). Bien en place, les joueurs de Thomas Tuchel vont petit à petit reculer et perdre le fil du match, peut-être perturbés par l'absence de carton rouge pour Fred après un coup de boule sur Paredes (21e). Dans la foulée, Marcus Rashford, qui aime décidément jouer face à Paris, égalise avec l'aide Danilo (1-1, 32e). En deuxième période, Paris souffre terriblement mais tient le choc. Martial tire inexplicablement au-dessus (49e) avant que Cavani ne trouve la transversale (57e) et que dans la continuité, Marquinhos contre le tir de Martial. MU a laissé passer sa chance et Paris va en profiter. Marquinhos (64e) et Bakker (68e) inquiètent De Gea avant que Marquinhos, profitant d'un corner mal dégagé, ne marque (1-2, 69e). Quelques instants après, Fred va finalement récolter un carton rouge pour une semelle sur Ander Herrera (71e). A 11 contre 10, les Parisiens gèrent à peu près et vont même en profiter pour inscrire un troisième but très important par Neymar (1-3, 90e+1), qui permet au PSG de prendre la première place du groupe H.

23:25 - Le résumé vidéo de cette rencontre Découvrez le résumé de la rencontre entre Manchester United et le Paris Saint-Germain et le succès des Parisiens sur le score de 3 buts à 1, grâce notamment à un doublé de Neymar. ???? Doublé de Neymar, exclusion de Fred, la barre de Cavani...



Paris s'est imposé en conquérant à Old Trafford et se rapproche des 8es de finale de Ligue des champions #MUNPSG #UCL #RMCChampions — RMC Sport (@RMCsport) December 2, 2020

23:16 - Ander Herrera: "Fier de l'équipe" Entré en cours de match sur la pelouse d'Old Trafford face à son ancien club, Ander Herrera était ravi de la performance parisienne ce soir à Manchester au micro de RMC Sport: "Je pense qu'on a très bien commencé le match et qu'on a bien contrôlé le ballon dans les 25 premières minutes. On aurait pu marquer plus de buts mais ça n'est pas arrivé. Après, on a perdu un peu le contrôle et ils ont marqué un peu de chance. Après en deuxième mi-temps ils se sont créés deux occasions très claires et peut-être que s'ils marquent, le match est différent. Mais après on a beaucoup de qualités et de joueurs qui peuvent tuer le match, comme Kylian et Neymar. Au point de vue de l'énergie, de l'attitude, je suis fier de l'équipe mais maintenant on doit respecter Istanbul car on a un match très difficile à la maison. On doit gagner pour être premiers du groupe et respecter l'adversaire."

23:08 - Marquinhos: "Content de la performance" Avec l'arcade enflée après un choc avec Martial, Marquinhos s'est présenté au micro de RMC Sport après la fin de la rencontre: "Cette victoire est très bien, elle fait du bien au niveau de la confiance. On est toujours en vie dans la compétition, il fallait trois points ici et on savait que c'était très important. Je suis content de la performance de l'équipe. On a joué avec courage et personnalité. On a eu des bons moments et des moments plus compliqués mais c'est le football, surtout contre une grande équipe. On a bien commencé le match mais on a baissé en intensité ensuite. On savait que de petits détails allaient faire la différence. En deuxième mi-temps, on a essayé d'aller plus vers l'avant et de prendre plus de risques. Heureusement qu'ils n'ont pas marqué leurs occasions mais nous on a su mettre les nôtres. C'est le football.

23:00 - Le PSG prend la tête du groupe H Le Paris Saint-Germain vient de réaliser un énorme coup sur la pelouse de Manchester. Le PSG s'empare de la tête du groupe H, grâce à une meilleure différence de buts particulière que MU et Leipzig, alors que les trois équipes sont à égalité de points (9). La semaine prochaine, un nul suffira aux Parisiens devant Basaksehir pour se qualifier alors qu'une victoire permettrait aux Parisiens de terminer premiers. Leizpig recevra MU dans le même temps.

22:52 - ⏰ FIN DU MATCH ! C'est terminé ! C'est terminé à Old Trafford ! Le Paris Saint-Germain obtient une victoire aussi prestigieuse qu'importe sur la pelouse de Manchester United (3-1), grâce à Neymar (6e et 90e+1) et Marquinhos (69e). Rashford avait égalisé pour MU (32e).

22:50 - ⚽ BUT ! Neymar marque le 3e but ! Le PSG creuse l'écart dans le temps additionnel ! Sur un contre, Neymar lance une belle action sur la gauche. Rafinha est servi dans l'intervalle et de façon superbe, il sert Neymar dans les six mètres qui marque dans le but vide. 3-1 pour le PSG !

22:48 - PSG: Gueye entre en jeu Alors qu'Angel Di Maria se préparait à entrer, Abdou Diallo souffre de crampes et Tuchel ne préfère prendre aucun risque. C'est Gueye qui va entrer finalement et Danilo va reculer.

22:46 - Mbappé manque le but ! Quelle occasion pour le PSG ! Parti de sa propre surface après un corner mancunien, Mbappé remonte tout le terrain et finit tout seul mais manque le cadre pour quelques centimètres !

22:42 - Navas intervient bien Les Parisiens, même en supériorité numérique, arrivent à se faire peur. Bruno Fernandes reprend un centre venu de la gauche de la tête mais Navas capte facilement le ballon.

22:41 - Le PSG passe devant Leipzig A l'heure actuelle, le PSG repasse devant Leipzig au classement grâce à une meilleure différence de buts particulière. Manchester United est toujours premier, grâce à une meilleure différence de but générale, alors que les trois clubs ont le même nombre de points. Sauf que la semaine prochaine, MU ira à Leipzig alors que le PSG recevra Istanbul Basaksehir.

22:38 - Pogba au-dessus ! Sur un coup franc lointain pour Manchester, Maguire dévie au deuxième poteau pour Pogba à l'entrée de la surface. L'international français reprend d'une superbe volée mais le ballon passe juste au-dessus !

22:36 - PSG: Tuchel fait deux changements, Solskjaer aussi Thomas Tuchel effectue à nouveau deux changements dans cette rencontre. Rafinha et Kehrer remplacent Verratti, complètement cuit, et Florenzi. De son côté, Solskjaer décide de faire sortir Edinson Cavani et Anthony Martial pour faire entrer Donny van de Beek et Mason Greenwood.

22:32 - MU: Pogba remplace Rashford Semble-t-il touché, Marcus Rashford doit céder sa place. C'est le milieu de terrain français Paul Pogba qui fait son entrée en jeu à la place de l'attaquant anglais.