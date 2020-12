Manchester United - PSG : Paris repris par MU, le match en direct

MANCHESTER UNITED - PSG. Neymar a ouvert le score pour Paris en début de match avant que Rashford n'égalise. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez le match en direct entre Manchester United et le Paris Saint-Germain, ce mercredi soir, pour le compte de la 5e journée de la Ligue des champions.

22:26 - L'occasion pour Bakker ! Le PSG passe tout près de reprendre l'avantage ! Après une bonne récupération, Neymar attend le moment idéal pour décaler Bakker qui frappe bien mais De Gea détourne !

22:23 - PSG: Tuchel fait deux changements Thomas Tuchel effectue deux changements dans cette deuxième période. Ander Herrera et Mitchel Bakker remplacent Paredes et Kean. Le PSG va passer en 3-5-2 avec Diallo dans l'axe, Florenzi et Bakker en pistons et le duo Mbappé-Neymar devant.

22:22 - Marquinhos de la tête ! L'occasion pour le PSG ! Sur un corner repoussé par MU, Neymar retrouve Florenzi à gauche et ce dernier peut servir Marquinhos au deuxième poteau, oublié. Le Brésilien reprend de la tête mais ça passe au-dessus !

22:21 - Les Parisiens en difficulté Les joueurs du PSG sont en grande difficulté depuis de longues minutes et subissent les assauts de Manchester United. Thomas Tuchel se doit de réagir car son équipe est en grande difficulté.

22:18 - Verratti écope d'un jaune Marco Verratti coupe un contre mancunien en faisant faute sur Martial et écope d'un carton jaune. Les Parisiens réclament un hors-jeu sur l'action et une faute de Martial sur Marquinhos, qui a l'arcade ouverte... M. Orsato ne veut rien savoir.

22:16 - Quelles occasion pour MU ! Quelles occasions incroyables pour MU ! Sur un nouveau contre très bien mené, Cavani est lancé par Rashford dans la profondeur. Seul face à Navas, il pique bien son ballon mais la barre repousse. Le ballon revient sur Martial qui frappe en force mais Marquinhos sauve les siens d'un tacle désespéré ! Incroyable.

22:13 - Neymar est dans le dur Neymar est dans le dur sur le plan physique et commence à tirer la langue et à manquer des choses simples. Le Brésilien multiplie les mauvais choix depuis quelques minutes et n'aide pas Diallo à gauche.

22:10 - Cavani au premier poteau Sur un centre de Rashford, c'est cette fois Cavani qui coupe la trajectoire au premier poteau mais il ne touche pas assez le ballon pour inquiéter Navas sur ce coup-là.

22:08 - Martial manque l'immanquable ! Quelle occasion pour Manchester ! Sur un contre mené à toute vitesse, Rashford peut servir idéalement Martial au second poteau qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond... sauf qu'il manque son geste et qu'il tire au-dessus !

22:05 - Aucun changement à la pause Il n'y a eu aucun changement de la part de Solskjaer et de Tuchel durant la mi-temps. Fred, qui a de la chance d'être encore sur la pelouse, est donc bien là pour ce début de seconde période, alors que Pogba s'est longtemps échauffé.

22:03 - ⏰ C'est reparti à Manchester ! M. Orsato siffle le début de la seconde période entre Manchester United et le Paris Saint-Germain ! Ce sont les Mancuniens qui engagent pour ces 45 dernières minutes.

21:55 - Le PSG peut avoir des regrets Les Parisiens peuvent avoir des regrets au moment de regagner les vestiaires à Old Trafford ce soir. Après avoir pris l'avantage par Neymar suite à une frappe déviée de Mbappé (6e), le PSG a dominé avant de connaître un trou d'air après 25 minutes. Manchester United a su en profiter pour égaliser par Rashford, suite à une frappe déviée par Danilo. Les Mancuniens peuvent s'estimer heureux d'être encore à 11 dans ce match, puisque Fred aurait dû recevoir un carton rouge dans cette première après un coup de boule sur Paredes puis une semelle sur ce dernier.

21:47 - ⏰ C'est la pause à Old Trafford ! M. Orsato renvoie les 22 acteurs aux vestiaires sur ce score nul (1-1) ! Neymar avait ouvert le score pour le PSG (6e) avant que Manchester n'égalise avec de la réussite grâce à Rashford (32e).

21:46 - Fernandes trop altruiste ! Quelle occasion pour MU ! Sur une très longue transversale, Bruno Fernandes se retrouve dans une position idéale dans la surface mais au lieu de frapper, il préfère servir Cavani qui arrive lancé plein axe. Sauf que le Portugais, heureusement pour le PSG, manque complètement sa passe...