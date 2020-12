"Montpellier - PSG : pronostic, chaîne TV, compo… Les infos du match"

MONTPELLIER - PSG. Le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue 1 de football, ce samedi 5 décembre 2020, avec ce déplacement périlleux au stade de la Mosson. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaine et à quelle heure voir le match ? Quelle composition probable pour les deux équipes ?

Le PSG, leader du championnat avec 25 points, aborde ce match du haut du tableau face à Montpellier, 5e avec 23 points, dans la peau du favori. La cote de victoire parisienne apparaît ainsi à moins de 2 euros sur les principaux sites de pronostics en ligne, tandis que celle du résultat nul ressort à plus de 4 euros et celle d'un succès héraultais à environ 7 euros. La rencontre s'annonce toutefois piégeuse pour les hommes de Thomas Tuchel, contre une équipe qui vient d'enchaîner quatre victoires d'affilée en Ligue 1. Reste à savoir également si Paris, qui a joué mercredi et qui sera de nouveau sur le pont mardi en Ligue des champions contre l'Istanbul Basaksehir, alignera son onze-type. "Je ne sais pas si Tuchel va mettre la grosse équipe ou s'il va faire récupérer certains joueurs mais, quoi qu'il arrive, il va falloir qu'on soit bien organisé, qu'on mette de la détermination dans tout ce qu'on fait", a indiqué vendredi Michel De Zakarian, le coach du MHSC, avant d'observer : "Il faudra aussi qu'on leur pose des problèmes et qu'on soit efficace parce qu'on aura pas 5 000 occasions". De son côté, l'entraîneur parisien a confié sa volonté de voir son équipe rebondir après deux matchs de suite sans victoire en Ligue 1, mais n'a pas caché non plus qu'il tiendrait compte du rendez-vous européen de la semaine prochaine dans sa composition de départ…

Dans le camp héraultais, en l'absence d'Andy Delort et compte tenu de retour de Vitorino Hilton, Michel De Zakarian pourrait être tenté de proposer une composition de départ en 3-5-3. La compo probable de Montpellier : Omlin - Mendes, Hilton, Congré - Sambia, Savanier, Ferri, Mollet, Ristic - Laborde, Mavdidi. Du côté parisien, Mauro Icardi et Pablo Sarabia, qui soignent des pépins musculaires, et Juan Bernat, en rééducation après une blessure au genou, manqueront à l'appel et certains titulaires (Florenzi, Mbappé…) pourraient donc être préservé en vue du match de Ligue des champions de mardi prochain contre Istanbul. Marco Verratti est, lui, ménagé et ne fera même pas le déplacement dans l'Hérault. La compo probable du PSG : Navas - Kehrer ou Dagba, Marquinhos ou Danilo, Diallo, Kurzawa - Herrera, Gueye ou Paredes, Rafinha - Di Maria, Kean, Neymar.

L'horaire est désormais classique pour les matchs de Ligue 1 du samedi soir : le coup d'envoi de cette rencontre de la 13e journée entre Montpellier et le Paris-SG sera donné à 21h, ce 5 décembre 2020, dans un Stade de la Mosson une nouvelle fois à huis clos, par Mikaël Lesage, l'arbitre de la rencontre.

Ce match de Ligue 1 entre le Montpellier-Hérault et le Paris Saint-Germain ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce samedi : c'est la chaîne Canal+ qui assurera la retransmission du match en direct (le programme TV).

Pour regarder le match en streaming sur Internet, il faudra vous tourner vers le site web mycanal. Rappelons que l'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Linternaute.com vous propose de vivre ce Montpellier - PSG en direct commenté samedi soir, avec l'évolution du score et le descriptif des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.