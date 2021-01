"Saint-Etienne - PSG : Paris bousculé, le match en direct"

SAINT-ETIENNE - PSG. Score et buts en live, résultat, résumé... Le Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino se déplace sur la pelouse de Geoffroy Guichard pour affronter l'AS Saint-Étienne. On joue la 18e journée de la Ligue 1 et les Parisiens visent la tête du championnat.

22:55 - C'est terminé ! Sur cette dernière occasion, la rencontre se termine. Le PSG est tenu en échec 1-1 sur la pelouse de Geoffroy Guichard. 22:53 - Quelle occasion pour le PSG !! À quelques secondes de la fin, le PSG procède en contre. Ça passe par le côté gauche, avec Mbappé qui redonne dans l'axe pour Kean. L'attaquant trouve Sarabia à droite mais l'Espagnol frappe au-dessus !! Quelle occasion gâchée ! 22:44 - Sarabia remplace Di Maria Troisième changement pour le PSG avec la rentrée de Sarabia à la place de Di Maria 22:40 - Le PSG va mieux On retrouve le schéma de la première période: Paris domine et tourne autour de la défense stéphanoise. Saint-Étienne procède en contre. Il reste 10 minutes et toujours 1 partout. 22:36 - La frappe de Di Maria détournée par Moulin ! Quelle occasion parisienne ! Sur un contre, Draxler entre dans la surface côté gauche, donne pour Mbappé dans l'axe qui laisse filer pour Di Maria ! L'Argentin frappe immédiatement mais c'est détourné en corner par un Moulin extrêmement vigilant ! 22:34 - Paris est dominé Saint-Étienne pratique vraiment un beau football mais rate le dernier geste. C'est Paris, désormais, qui évolue en contre. Mbappé est très brouillon et rate beaucoup de choses. 22:30 - La barre pour Saint-Étienne et l'énorme occasion pour Kean ! OH QUELLE OCCASION DE CHAQUE CÔTÉ ! Sur un corner d'Hamouma, Bouanga reprend de la tête mais la balle vient se fracasser sur la barre de Navas, battu. L'occasion suivante est parisienne. Di Maria centre pour Kean qui contrôle du ventre avant de reprendre en première intention... au-dessus ! Quelle occasion là aussi ! 22:27 - Hamouma bousculé par Kehrer dans la surface Hamouma provoque le défenseur parisien en face-à-face, passe sur son côté mais Kehrer n'est jamais dépassé et pousse légèrement le stéphanois... qui tombe dans la surface. Mr Turpin ne dit rien, ça joue. 22:24 - Bouanga butte sur Navas ! Joli une-deux entre Bouanga et Boudebouz sur le côté gauche. Bouanga sert son partenaire qui lui redonne donc immédiatement dans la surface. Bouanga est alors face à Navas qui sort parfaitement au devant de l'attaquant. Belle intervention du portier parisien ! 22:22 - Draxler et Pembélé entrent, Boudebouz aussi Premiers changement pour Mauricio Pochettino. Julian Draxler prend la place de Gueye. Pembélé, lui, remplace Dagba. Verratti descend d'un cran et récupère son poste de numéro 6. À Saint-Étienne, Boudebouz rentre en lieu et place de Monnet-Paquet. 22:15 - Quelle accélération de Mbappé ! Sans mouvement à côté de lui, Mbappé tente d'y aller tout seul. Il passe deux adversaires côté gauche avec beaucoup de réussite, place une accélération dont il a le secret mais ne récupère pas le ballon. Moulin est bien sorti dans ses pieds. Derrière, Herrera ne peut frapper ! 22:13 - Paris peine à accélérer le jeu Paris a le ballon, le fait tourner mais peine à trouver de la verticalité. Verratti peine à être trouvé. Mbappé, lui, tente et provoque mais sans grande réussite. 22:08 - Dagba pas loin de tromper Navas Sur un centre stéphanois venu de la droite, Dagba et Kehrer sont seuls mais le latéral parisien panique quelque peu et dégage en corner... juste au-dessus de sa barre transversale... 22:05 - C'est reparti ! C'est reparti. La seconde période est lancée par les Stéphanois ! 21:56 - Les scores à la pause À la mi-temps, le PSG récupère provisoirement la deuxième place au profit de Lille, mené 2-1 sur sa pelouse contre Angers. Les autres scores: Lyon 1-0 Lens, Marseille 1-0 Montpellier, Reims 0-0 Dijon LIRE PLUS

Saint-Etienne - PSG : les infos utiles

La compo du PSG : Navas - Dagba, Marquinhos (c), Kehrer, Bakker - Herrera, Gueye - Verratti - Di Maria, Kean, Mbappé La compo de Saint-Etienne : Moulin - Debuchy, Moukoudi, Retsos, Kolodziejczak - Gourna - Youssouf - Monnet-Paquet, Nordin, Hamouma, Bouanga

Ce Saint-Etienne - PSG ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce soir : c'est la chaîne Téléfoot qui assurera la retransmission du match en direct. Julien Brun et Alain Perrin seront aux commentaires.

Pour regarder ce match de foot entre l'ASSE et le Paris Saint-Germain en streaming, il faut vous diriger vers le site Internet dédié de Téléfoot. L'accès au flux vidéo est également conditionné à la souscription d'un abonnement payant. Vivez également le match en direct commenté avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions en live (voir ci-dessus).

La cote attribuée à la victoire du Paris-SG se situe autour de 1,50 euro (pour 1 euro de mise), tandis que celle du résultat nul ressort à 5,50 euros et celle du succès stéphanois à plus de 8 euros. Pariez en ligne avec Winamax (100 € remboursés), Unibet (100 € de paris gratuits) ou Betclic (100 euros euros remboursés avec le code promo LINTERNAUTE).