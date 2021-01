"Saint-Etienne - PSG : Paris tenu en échec, le résumé du match"

SAINT-ETIENNE - PSG. Pour la première de Pochettino, le Paris Saint-Germain a été tenu en échec sur la pelouse de Saint-Étienne 1 but partout. Hamouma a ouvert le score avant que Kean égalise. Paris dépasse Lille au classement de la Ligue 1. Découvrez le résumé de la rencontre.

23:32 - Pochettino a encore (beaucoup) de travail Ce PSG version 2021 ressemble - et c'est normal - au PSG de 2020. Avec encore une pléiade de blessés, Paris s'est déplacé à Saint-Étienne avec une équipe bis. Mauricio Pochettino ne pouvait faire des miracles. Arrivé depuis moins d'une semaine, le nouvel entraîneur Parisien a pu constater l'énorme chantier qui l'attend. Sainté, lui, a réussi ce qu'il était venu chercher: bien continuer sa série de matchs invaincus. Le début de la rencontre est d'ailleurs en faveur des Verts qui étouffent les Parisiens jusqu'à ouvrir le score sur un gros pressing et une erreur de relance de Gueye, pas aidé par Kehrer. Hamouma, servi par Bouanga, mettait Sainté devant (1-0, 19e). Oui, sauf que cela n'aura pas duré bien longtemps. Suite à un bon travail de Mbappé et trouvé par Verratti, Moise Kean remettait les deux équipes à égalité (1-1, 22e). Les Parisiens ont privé les Stéphanois de ballon mais n'ont pas montré assez de caractère pour inquiéter les Stéphanois. En seconde période, la tendance s'est inversée. Paris s'est effondré physiquement avec un Mbappé très brouillon et très individualiste. Saint-Étienne trouva même la barre de Navas (70e) mais n'aura pas pu faire mieux face à un Paris encore très timide offensivement en l'absence de Neymar. Le PSG laisse donc 2 points en route dans la course au titre alors que l'OL s'est imposé face à Lens. Pochettino démarre mal mais il n'est évidemment pas encore temps de juger les progrès de ses joueurs qui, on l'espère pour lui, seront davantage sur le terrain qu'à l'infirmerie...

23:22 - Paris cède du terrain sur Lyon mais passe devant Lille Au classement, le PSG perd encore un peu de terrain sur Lyon. L'OL s'est effectivement imposé 3 buts à 2 face à Lens. Lyon (39 pts) possède donc 3 points de plus sur le PSG ( 36 pts). Mais Paris repasse devant Lille après la défaite des Dogues 2-1 face à Angers. Lille est devancé par Paris au goalaverage.

23:11 - Moulin : "C’est de bon augure pour cette année" Jessy Moulin est lui presque déçu de ne pas avoir fait mieux face à ce PSG-là. Auteur d'un bon match, il se dit heureux "de revenir et de faire des arrêts. Il y a limite de la déception même si c’est un bon point de pris contre Paris. C’est de bon augure pour cette année, ça rassure".

23:03 - Marquinhos : "On doit continuer à s’adapter" Interrogé au micro de TéléFoot à la fin de la rencontre, Marquinhos ne cache pas les manques de son équipe et demande du temps. "Ce n'est jamais facile ici. Saint-Étienne est une équipe qui met beaucoup d’engagement. On a essayé de créer des occasions mais c’est une nouvelle étape avec des choses à améliorer. On doit continuer à s’adapter avec le nouveau coach".

22:55 - C'est terminé ! Sur cette dernière occasion, la rencontre se termine. Le PSG est tenu en échec 1-1 sur la pelouse de Geoffroy Guichard.

22:53 - Quelle occasion pour le PSG !! À quelques secondes de la fin, le PSG procède en contre. Ça passe par le côté gauche, avec Mbappé qui redonne dans l'axe pour Kean. L'attaquant trouve Sarabia à droite mais l'Espagnol frappe au-dessus !! Quelle occasion gâchée !

22:44 - Sarabia remplace Di Maria Troisième changement pour le PSG avec la rentrée de Sarabia à la place de Di Maria

22:40 - Le PSG va mieux On retrouve le schéma de la première période: Paris domine et tourne autour de la défense stéphanoise. Saint-Étienne procède en contre. Il reste 10 minutes et toujours 1 partout.

22:36 - La frappe de Di Maria détournée par Moulin ! Quelle occasion parisienne ! Sur un contre, Draxler entre dans la surface côté gauche, donne pour Mbappé dans l'axe qui laisse filer pour Di Maria ! L'Argentin frappe immédiatement mais c'est détourné en corner par un Moulin extrêmement vigilant !

22:34 - Paris est dominé Saint-Étienne pratique vraiment un beau football mais rate le dernier geste. C'est Paris, désormais, qui évolue en contre. Mbappé est très brouillon et rate beaucoup de choses.

22:30 - La barre pour Saint-Étienne et l'énorme occasion pour Kean ! OH QUELLE OCCASION DE CHAQUE CÔTÉ ! Sur un corner d'Hamouma, Bouanga reprend de la tête mais la balle vient se fracasser sur la barre de Navas, battu. L'occasion suivante est parisienne. Di Maria centre pour Kean qui contrôle du ventre avant de reprendre en première intention... au-dessus ! Quelle occasion là aussi !

22:27 - Hamouma bousculé par Kehrer dans la surface Hamouma provoque le défenseur parisien en face-à-face, passe sur son côté mais Kehrer n'est jamais dépassé et pousse légèrement le stéphanois... qui tombe dans la surface. Mr Turpin ne dit rien, ça joue.

22:24 - Bouanga butte sur Navas ! Joli une-deux entre Bouanga et Boudebouz sur le côté gauche. Bouanga sert son partenaire qui lui redonne donc immédiatement dans la surface. Bouanga est alors face à Navas qui sort parfaitement au devant de l'attaquant. Belle intervention du portier parisien !

22:22 - Draxler et Pembélé entrent, Boudebouz aussi Premiers changement pour Mauricio Pochettino. Julian Draxler prend la place de Gueye. Pembélé, lui, remplace Dagba. Verratti descend d'un cran et récupère son poste de numéro 6. À Saint-Étienne, Boudebouz rentre en lieu et place de Monnet-Paquet.