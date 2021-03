"Marseille - Rennes : heure, chaîne TV, compo… L'essentiel avant le match"

MARSEILLE - RENNES. L'OM et le Stade Rennais s'affrontent ce mercredi 10 mars 2021 en match en retard de la 22e journée du championnat de France de foot. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct ? Découvrez aussi la cote et la composition probable de chaque équipe.

[Mis à jour le 10 mars 2021 à 10h32] Initialement prévu à la fin du mois de janvier puis reporté à la suite de l'intrusion de supporters marseillais dans le centre d'entraînement de la Commanderie, ce match de la 22e journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et Rennes va donc se disputer, ironie du calendrier, ce mardi, à l'ombre des 8e de finale de la Ligue des champions, une compétition dans laquelle les deux clubs avaient affiché leurs limites, il y a quelques mois, en phase de poules. L'Europe, voilà justement l'un des enjeux auxquels se raccrochent l'OM et le Stade Rennais, à la peine en championnat depuis plusieurs semaines mais qui restent encore mathématiquement dans la course à la qualification pour l'Europa League (respectivement 8e avec 39 points et 10e avec 38 points alors que Lens, 5e, compte 44 points). Les similitudes ne s'arrêtent pas là entre les deux formations qui ont profité de cette fin d'hiver pour changer d'entraîneur : Jorge Sampaoli a ainsi débarqué sur la Canebière et Bruno Genesio a pris la place de Julien Stéphan sur le banc des Rouge et Noir. L'électrochoc attendu aura-t-il lieu ? Qui profitera de l'éventuel effet "nouveau coach" ?

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match en retard de la 22e journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais : il sera donné à 19 heures, ce mercredi 10 mars 2021, depuis le Stade Vélodrome de Marseille, par Jérémie Pignard, l'arbitre de la rencontre.

L'Olympique de Marseille sera privé ce soir de Jordan Amavi, Valentin Rongier, tous deux blessés, et de Pape Gueye, suspendu. Pour ses débuts, Jorge Sampaoli pourrait opter pour une composition de départ articulée en 3-4-3. La compo probable de l'OM : Mandanda - Balerdi, Alvaro Gonzalez, Caleta-Car - Lirola, Kamara, Cuisance, Nagatomo - Thauvin, Milik, Payet. Du côté breton, Bruno Genesio doit faire sans Hamari Traoré (suspension) et Jonas Martin (blessure). La compo probable de Rennes : Gomis - Soppy, Nyamsi, Aguerd, Truffert - Nzonzi, Camavinga - Doku, Grenier, Terrier - Guirassy.

Ce match de Ligue 1 entre l'OM et Rennes ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce soir : la retransmission du match est en effet programmée sur la chaîne Canal+ Sport.

Pour regarder ce match de foot en streaming sur Internet, rendez-vous la plateforme mycanal. L'accès au flux vidéo est là aussi conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Nous vous proposerons par ailleurs de vivre OM - Rennes en direct commenté ce mercredi soir (sur cette page), avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions en live, puis un large résumé du match et les premières réactions.

Au regard des chiffres proposés par les opérateurs spécialisés, c'est Rennes qui semble partir légèrement avec la faveur des pronostics puisque sa cote de victoire ressort à 2,75 euros pour 1 euro de mise, tandis que celle attribuée au succès de Marseille se situe à 2,90 euros et celle du résultat nul à plus de 3 euros.