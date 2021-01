"Marseille - Rennes : pronostic, chaîne TV, compo… Les infos du match"

MARSEILLE - RENNES. L'OM reçoit le Stade Rennais, ce samedi 30 janvier 2021, pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct ? Découvrez aussi la composition probable de chaque équipe.

Battu lors des trois dernières journées de ce championnat de France de football et redescendu à la sixième place du classement, l'Olympique de Marseille est sous pression avant de recevoir Rennes, qui compte quatre longueurs d'avance. "Il reste encore pas mal de rencontres mais c'est vrai que les trois premiers sont à une distance considérable, a concédé André Villas-Boas, l'entraîneur de l'OM, vendredi, en conférence de presse. Il va falloir être sérieux, Rennes est à côté de nous et c'est une chance pour nous de les rattraper". Sur le papier, les deux équipes semblent toutefois difficiles à départager, comme en en témoignent les chiffres publiés par le sites de pronostics en ligne avant le match : la cote de victoire marseillaise ressort autour de 2,65 euros (pour 1 euro de mise), celle du succès breton autour de 2,80euros et le résultat nul entre 3,20 et 3,30 euros.

Le coup d'envoi de ce match de la 22e journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais sera donné à 21 heures, ce samedi 30 janvier 2021, depuis le Stade Vélodrome de Marseille, par Antony Gautier, l'arbitre désigné pour la rencontre.

L'olympique de Marseille sera privé ce samedi de Cuisance, suspendu, et d'Amavi, en phase de reprise, tandis que Milik, la nouvelle recrue, pourrait débuter en attaque. La compo probable de l'OM : Mandanda - Sakai, Alvaro Gonzalez, Caleta-Car, Nagatomo - Thauvin, Kamara, Gueye, Radonjic - Benedetto, Milik. Du côté breton, Julien Stéphan devrait bâtir sa composition de départ en 4-3-3. La compo probable de Rennes : Gomis - Traoré, Da Silva, Aguerd, Mouassa - Camvinga, Nzonzi, Grenier - Doku, Terrier, Bourigeaud.

Ce match de Ligue 1 entre l'OM et Rennes ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV : la retransmission du match est en effet programmée sur Canal+ (le programme TV).

Pour regarder ce match de foot en streaming sur Internet, rendez-vous la plateforme mycanal. L'accès au flux vidéo est là aussi conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Nous vous proposerons par ailleurs de vivre OM - Rennes en direct commenté ce samedi soir (sur cette page), avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions en live, puis un large résumé du match.