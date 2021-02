"Atalanta - Real Madrid : le Real en supériorité numérique, le match en direct"

Le Real Madrid a attaqué fort cette deuxième période et c'est maintenant une véritable attaque-défense qui s'est mise en place dans cette rencontre. Les joueurs de l'Atalanta sont regroupés devant leur surface et n'arrivent plus à ressortir le ballon.

21:58 - Même à 10 contre 11, l'Atalanta tient bon

Rien n'est fait à la mi-temps entre l'Atalanta Bergame et le Real Madrid ! Les deux équipes sont à égalité et aucun but n'a encore été marqué pour le moment (0-0). Dominateur, le Real a l'avantage d'évoluer à 11 contre 10 depuis l'expulsion de Freuler pour une faute sur Ferland Mendy à l'entrée de la surface après une superbe action madrilène. L'Atalanta a aussi perdu Duvan Zapata sur blessure à la demi-heure de jeu. Les joueurs de Zinédine Zidane ont mis un peu de temps à s'adapter à la situation avant de pousser en fin de première période, sans réussite jusqu'ici. Les Italiens ne se contentent pas de défendre pour autant et jouent les contres de façon très intéressante. Même si Courtois passe une soirée très tranquille.