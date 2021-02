Dijon - PSG : heure, chaîne TV, streaming, compo… Les infos du match

DIJON - PSG. Le Paris Saint-Germain se déplace en Bourgogne, ce samedi 27 février 2021, pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Sur quelle chaîne accéder à la diffusion du match ? Découvrez aussi la composition probable des deux équipes.

Après sa prestation décevante face à Monaco le week-end dernier (0-2), le PSG va tenter de reprendre sa marche en avant, ce samedi, sur la pelouse de Dijon. Face à la lanterne rouge, une nouvelle contre-performance parisienne serait pus que fâcheuse dans la course au titre, d'autant que, contrairement à certaines saisons, Paris n'a pas de marge en Ligue 1 et va même devoir batailler pour empêcher Lille ou Lyon d'être sacré à sa place. Marquinhos et ses coéquipiers se souviendront aussi que les Dijonnais les avaient fait chuter en novembre 2019 (2-1). Depuis, le club de la capitale a toutefois remis les pendules à l'heure puisqu'il reste sur trois larges victoires face à cet adversaire (6-1 et deux fois 4-0).

Le coup d'envoi de ce match de la 27e journée de Ligue 1 entre Dijon et le PSG sera donné à 17h, ce samedi 27 février 2021, depuis le stade Gaston-Gérard.

Dans le camp bourguignon, David Linarès pourrait choisir d'aligner une défense renforcée, avec une composition de départ articulée en 5-3-2. La compo probable de Dijon : Racioppi - Boey, Coulibaly, Ecuélé Manga, Panzo Ngonda - Ndong, Lautoa, Marié ou Celina - Chouiar, Baldé. De son côté, Mauricio Pochettino devrait pouvoir compter sur le retour de Pablo Sarabia, tandis que Di Maria, Neymar et Dagba sont toujours indisponibles. Leandro Paredes est suspendu. La compo probable du PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Herrera, Verratti, Gueye - Sarabia ou Kean, Icardi, Mbappé.

Ce match entre le DFCO et le Paris-SG ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce samedi : c'est Canal+ qui assurera la retransmission en direct (le programme TV). Bonne nouvelle toutefois pour les abonnés Freebox : la chaîne est offerte jusqu'à dimanche midi.

Pour regarder cette rencontre entre Dijon et le Paris-SG en streaming, il faudra vous diriger vers le site Internet mycanal. L'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Notez également que Linternaute.com vous proposera de vivre, sur cette page, ce match Dijon - PSG en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.