"PSG - Barça : Paris souffre mais se qualifie, le résumé du match en vidéo"

PSG - BARCA. Dominé par Barcelone, le PSG n'a pas craqué et a arraché un match nul, mercredi soir, sur le score de un but partout. Mbappé et Messi ont marqué, mais c'est Paris qui se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Découvrez le résumé vidéo de cette rencontre.

23:40 - Le PSG a beaucoup souffert mais se qualifie Le PSG savait qu'il partait largement favori de ce match retour après sa large victoire du match aller (1-4), il y a trois semaines. En n'ayant rien à perdre, le Barça tente le tout pour le tout, organisé en 3-4-3 par Ronald Koeman, dès le début de match. Les Parisiens entament le match en tremblant et ne cessent de subir face aux Catalans. Keylor Navas détourne d'abord face à Dembélé (19e) et dévie sur sa barre un tir de Dest (23e). Dans la foulée, Icardi est accroché par Lenglet dans la surface sur un centre anodin et obtient un penalty. Kylian Mbappé ne tremble pas et trompe ter Stegen d'un tir puissant (1-0, 31e). Ce but ne changera rien au déroulement du match. Lionel Messi égalise d'une frappe extraordinaire des 25 mètres (1-1, 37e). Derrière, Kurzawa fait faute sur Griezmann et offre un penalty au Barça dans le temps additionnel. Keylor Navas parvient miraculeusement à détourner le penalty de Lionel Messi sur sa barre (45e+3) et change certainement la face de ce match. En deuxième mi-temps, le PSG subit toujours autant mais est moins inquiété par les Catalans, qui vont perdre petit à petit l'espoir. Messi est contré au dernier moment par Marquinhos (61e), mais c'est à peu près tout. Paris valide donc son ticket pour les quarts de finale en tremblant, surtout en première mi-temps, mais l'essentiel est la qualification, très certainement.

23:32 - Découvrez le résumé de la rencontre en vidéo Le PSG s'est donc qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, grâce à ce match nul obtenu face au FC Barcelone ce mercredi soir au Parc des Princes (1-1) pour le huitième de finale retour de la compétition. Découvrez le résumé de la rencontre ici.

23:24 - Les équipes qualifiées pour les quarts de finale Le Paris Saint-Germain fait partie des quatre premières équipes qualifiées pour les quarts de finale. Le PSG est accompagné par Liverpool, qui a battu le RB Leipzig ce soir (2-0), le FC Porto et le Borussia Dortmund. Les prochains qualifiés seront connus la semaine prochaine. Le Real Madrid, Manchester City, le Bayern Munich et Chelsea sont en ballotage plus ou moins favorable. Et pour la première fois depuis 2005, ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi ne seront là...

23:16 - PSG-Marquinhos: "On mérite cette qualification" Capitaine du Paris Saint-Germain, le défenseur brésilien Marquinhos a avoué que Mauricio Pochettino avait réveillé les Parisiens à la mi-temps, au micro de RMC Sport: "Ca a été dur. On savait que ça allait être une autre opposition cette fois car depuis la défaite du match aller ils enchaînaient des bons matches. Ils ont eu plus de courage en première mi-temps pour nous presser, nous mettre en difficulté et pour ressortir le ballon. Le football, il y a des bons et des mauvais moments et il faut tenir quand c'est dur. On a su tenir avec l'aide de notre grand gardien, qui a fait la différence. En deuxième mi-temps, on a été mieux et on mérite cette qualification. A la mi-temps, ça a été un peu chaud avec Pochettino. Ils nous a montré ce qu'il manquait. On a parlé car on était toujours en retard sur les latéraux. En deuxième mi-temps, on a su mieux gérer ça et on a mis beaucoup plus d'engagement. Il nous a montré qu'on avait manqué d'engagement avec des petits vidéos. C'est ça qui a fait la différence." ???????? "On ne va donner tous les secrets. Cela a été chaud... Il a demandé plus d'engagement, avec des petites vidéos"



Marquinhos raconte ce qu'a dit Mauricio Pochettino dans le vestiaire, passablement agacé à la pause après le premier acte parisien face au FC Barcelone. #PSGFCB pic.twitter.com/lMhRCHlGve — RMC Sport (@RMCsport) March 10, 2021

23:08 - Cette fois, le PSG passe l'obstacle Barça Le PSG a réussi la performance d'éliminer le FC Barcelone dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, ce qui n'était pas arrivé au club catalan depuis 14 saisons. Et Paris a également enfin réussi à battre le Barça sur une double confrontation européenne, après trois échecs consécutifs, lors des saisons 2012-2013, 2014-2015 et 2016-2017. Ce n'est que la deuxième fois que le PSG élimine le club barcelonais, après la saison 1994-1995.

23:00 - PSG-Navas: "Un match dur, difficile" Héros du match du côté du PSG avec 9 arrêts réalisés, dont un penalty de Messi détourné avant la mi-temps, le gardien costaricain Keylor Navas s'est arrêté au micro de RMC Sport après le coup de sifflet final: "Je suis très content et je remercie Dieu pour ma performance et la qualification. C'était un match dur, difficile. On avait tous envie de jouer et de faire un gros match après l'aller. C'est toujours difficile un penalty, surtout avec Messi en face car il tire très bien. Grâce à Dieu j'ai pu l'arrêter et ça a donné beaucoup de joie à tout le monde. C'était un très beau match de la part du Barça, ils nous ont fait mal. Maintenant, si on veut atteindre nos objectifs, il faut continuer comme ça et travailler."

22:53 - C'est terminé ! Le PSG se qualifie face à Barcelone (1-1) ! C'est terminé au Parc des Princes ! Le PSG et le FC Barcelone se quittent sur un match nul ce soir (1-1), après des buts signés Mbappé (31e, sp) et Messi (37e). Le Paris Saint-Germain se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des champions (5-2 en cumulé) grâce à sa victoire du match aller (4-1).

22:51 - Trois minutes de temps additionnel M. Taylor accorde trois minutes de temps additionnel dans cette deuxième période entre le PSG et le Barça. Le club parisien est proche de la qualification maintenant...

22:50 - Mbappé manque le doublé ! Quelle occasion pour le PSG ! En contre, Mbappé y va tout seul et finit par éliminer Lenglet d'un passement de jambes pour entrer dans la surface avant de frapper mais il manque sa frappe ! Dommage, mais l'attaquant français a beaucoup donné ce soir.

22:49 - Icardi écope d'un carton jaune Mauro Icardi écope logiquement d'un carton jaune pour une faute tactique sur Frenkie de Jong, qui était passé au milieu du terrain. L'attaquant argentin n'était pas sous la menace d'une suspension.

22:47 - Le Barça continue d'attaquer Les Parisiens continuent de subir dans cette deuxième période. Le Barça attaque sans discontinuer mais n'arrive pas à se montrer aussi dangereux qu'en première période, alors qu'il doit encore marquer trois buts.

22:43 - PSG: Rafinha remplace Verratti Cinquième et dernier changement en faveur du PSG dans cette fin de match. Marco Verratti est remplacé par Rafinha et aura réussi à ne pas prendre de carton jaune aujourd'hui, lui qui était sous la menace d'une suspension en cas d'avertissement.

22:42 - Icardi manque le cadre Pour une fois, les Parisiens parviennent à jouer un contre et arriver dans la surface adverse. Icardi est décalé par Mbappé et s'excentre mais frappe au-dessus !

22:39 - Barça: Koeman effectue 3 changements Ronald Koeman tente le tout pour le tout du côté du FC Barcelone en faisant trois changements. Miralem Pjanic, Martin Braithwaite et Ilaix Moriba remplacent Sergio Busquets, Ousmane Dembélé et Pedri.