"PSG - Barça : suivez le match en direct !"

PSG - BARCA. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez le match en direct entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, ce mercredi soir, pour ce huitième de finale retour de la Ligue des champions.

20:56 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse ! Les joueurs du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone pénètrent sur la pelouse du Parc des Princes ! Le coup d'envoi sera donné dans quelques instants, après l'hymne de la compétition européenne.

20:52 - Le bilan des confrontations entre les deux équipes Avant le deuxième round de ce PSG - Barça version 2021, les deux clubs se sont affrontés à onze reprises depuis 1995 (9 matchs en Ligue des champions, 1 en Coupe des Coupes, 1 en amical) et la balance des résultats penche en faveur du FC Barcelone, qui totalise 5 victoires, pour 4 nuls et 4 défaites. Avant le revers subi il y a trois semaines, le club catalan était sorti vainqueur des deux derniers duels: avant le 8e de finale de 2017 et la fameuse "remontada", Messi et ses coéquipiers avaient ainsi également éliminé Paris en 2015, en quart de finale de la compétition, en dominant les deux rencontres (1-3 et 2-0). L'année précédente, les deux formations s'étaient rencontrées en phase de poules et avaient remporté une victoire chacune (victoire parisienne 3-2 au Parc, succès du Barça 3-1 au Camp Nou).

20:44 - Pour Koeman et le Barça, "rien n'est impossible" Après la lourde défaite à l'aller (1-4) il y a trois semaines à Barcelone, Ronald Koeman, l'entraîneur néerlandais du Barça, a fait mine de croire à une nouvelle "remontada" face au PSG mercredi soir, en conférence de presse d'avant-match mardi. "Le match de Coupe (contre Séville, ndlr) nous a redonné énormément confiance. Mais on ne peut pas comparer une défaite 2-0 à l'extérieur à l'aller avec une défaite 4-1 à domicile. C'est bien plus compliqué. En plus, le PSG est un adversaire, très fort, qui aspire à gagner la Ligue des champions. Pour espérer, il faudra être efficace, réaliste, mais on va essayer ! Quel que soit le stade, le Barça rentre toujours sur un terrain pour gagner. Demain, on jouera pour gagner. Rien n'est impossible. Le pire qui puisse nous arriver, c'est que demain, après le match, on se dise que l'on n'a pas donné le maximum pour se qualifier ou pour gagner."

20:36 - Une statistique très rassurante pour le PSG Si Paris est bien placé pour savoir qu'une large victoire obtenue lors de la première manche d'un match de Ligue des champions n'est pas gage de qualification, elle est tout de même statistiquement décisive. Un score de 4-1 concédé à domicile lors d'un match aller n'a d'ailleurs jamais pu être remonté dans l'histoire de la compétition, sur 79 précédents depuis 1970.

20:28 - Le message des supporters du PSG Les ultras du Paris Saint-Germain ne pourront évidemment pas se faire entendre depuis les tribunes du Parc des Princes mais ils ont tenu à faire passer un message aux joueurs parisiens et à les encourager durant le match de ce soir. Le Collectif Ultras Paris a déployé plusieurs banderoles dans les tribunes de l'enceinte de la Porte de Saint-Cloud. "Vaincre pour Paris "

Allez Paris !!@PSG_inside pic.twitter.com/NTKhnll0je — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) March 10, 2021

20:21 - Mauricio Pochettino s'explique sur le onze de départ du PSG L'entraîneur argentin du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, s'est exprimé au micro de RMC Sport, à un peu plus d'une heure du coup d'envoi de ce huitième de finale retour de la Ligue des champions. L'ancien coach de Tottenham s'est notamment justifié sur le choix de titulariser Julian Draxler. ???????? "Je suis très content de la forme de Draxler, il est au top. On doit être compétitifs afin d'envoyer un message pour le tour suivant"



Mauricio Pochettino explique pourquoi il a choisi de titulariser Draxler à la place de Di Maria et ses attentes face au Barça. pic.twitter.com/4nLpduNN8a — RMC Sport (@RMCsport) March 10, 2021

20:13 - Barça: Koeman innove avec un 3-4-3 Depuis la défaite du match aller (1-4) il y a trois semaines, Ronald Koeman avait réorganisé son équipe en 3-5-2, avec un certain succès. L'entraîneur néerlandais du FC Barcelone a décidé de partir ce soir avec un 3-4-3, pour permettre à Lionel Messi d'être entouré des deux Français Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann. Derrière, Frenkie De Jong recule d'un cran pour évoluer dans la défense à 3, en compagnie de Mingueza et de Clément Lenglet. Un énième coup dur pour Samuel Umtiti, remplaçant encore une fois. Le onze de départ du Barça: Ter Stegen - Mingueza, De Jong, Lenglet - Dest, Busquets, Pedri, Alba - Dembélé, Messi, Griezmann. ???? #PSGBarça ⚽️

???? XI

????❤️ Força Barça! pic.twitter.com/Zzxedsdz4N — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 10, 2021

20:05 - PSG: Draxler et Florenzi titulaires L'UEFA a dévoilé la composition officielle des deux équipes, à une heure du coup d'envoi. Du côté du PSG, Neymar est donc absent de la feuille de match, tout comme Moise Kean. Un peu juste, Angel Di Maria est remplaçant ce soir. C'est donc Julian Draxler, plutôt que Pablo Sarabia, qui débute sur le côté droit du 4-2-3-1 mis en place par Mauricio Pochettino. Alessandro Florenzi fait son retour sur la flanc droit de la défense. Le onze de départ du PSG: K. Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Paredes, Gueye - Draxler, Verratti, Mbappé - Icardi. Le 1⃣1⃣ de départ parisien ! ????????????#UCL | #PSGFCB pic.twitter.com/tG1pgIA1Nv — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 10, 2021

19:58 - Pochettino s'explique sur l'absence de Neymar Interrogé hier en conférence de presse à la ville de ce PSG - Barcelone, le coach parisien a simplement indiqué : "Ce n'est pas une décision, c'est un fait, une réalité. Il ne peut pas jouer. Il a fait beaucoup d'efforts pour être prêt, pas juste pour ce match. Tout le staff l'a aidé, c'est dommage parce qu'il était très motivé pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs en Ligue des champions. C'est un moment difficile pour lui, j'espère qu'il reviendra bientôt".

19:52 - Trois absents du côté du PSG, dont Neymar S l'infirmerie parisienne s'est vidée ces dernières semaines, Mauricio Pochettino sera tout de même privé de trois joueurs ce soir, à l'occasion de la réception du Barça : Juan Bernat, en convalescence depuis de longs mois après une blessure au genou et qui pourrait revenir à la compétition en avril, Moïse Kean, qui a récemment contracté le Covid-19, et bien sûr Neymar, touché aux adducteurs le 10 février dernier. Le Brésilien, déjà privé du match aller et qui espérait des retrouvailles avec son ancien club, a fait son retour à l'entraînement ces derniers jours mais a finalement été jugé trop juste physiquement pour participer à ce 8e de finale retour.

19:47 - Un arbitre anglais bien connu du PSG au sifflet L’Anglais Anthony Taylor, qui a été désigné par l'UEFA pour arbitrer ce PSG - Barça, rappellera de bons souvenirs au club français puisque les quatre matchs de Ligue des champions du PSG lors desquels il a officié se sont tous soldés par des victoires parisiennes : en 2015 face au Chakthior Donetsk (2-0), puis en 2020 contre le Real Madrid (3-0) en phase de poules, contre le Borussia Dortmund (2-0) en 8e de finale retour, et contre l'Atalanta Bergame en quart de finale (2-1).

19:40 - De quel score a besoin le Barça pour se qualifier ? Compte tenu de la cuisante défaite subie à l'aller, le Barça est donc dans l'obligation de réaliser un authentique exploit, aujourd'hui, sur la pelouse du PSG, pour obtenir sa qualification pour les quarts de finale de cette Ligue des champions 2020-2021. Les hommes de Ronald Koeman doivent en effet s'imposer avec quatre buts d'écart ou plus (4-0, 5-1, 5-0...) ou avec trois buts d'écart mais en marquant au moins cinq fois (5-2, 6-3...). S'ils mènent 4-1 au terme des 90 minutes de temps réglementaires, les deux équipes disputeront alors une prolongation puis une éventuelle séance de tirs au but; De son côté, le PSG sera bien évidemment qualifié s'il gagne, mais aussi s'il fait match nul ou s'il perd avec moins de trois buts d'écart ou même s'il perd 3-0.

19:07 - Koeman (Barcelone) : "Rien n'est impossible" Du coté du Barça, Ronald Koeman a servi un discours positif devant les médias, malgré la lourde défaite subie à l'aller (1-4). "On va essayer !", a-t-il indiqué. Quel que soit le stade, le Barça rentre toujours sur un terrain pour gagner. Rien n'est impossible. Le pire qui puisse nous arriver, c'est que, après le match, on se dise que l'on n'a pas donné le maximum pour se qualifier ou pour gagner".

18:52 - Pochettino veut également chasser les fantômes du passé Arrivé en décembre sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino n'a pas connu les désillusions subies par le PSG face au Barça, ou encore Manchester United ces dernières années et compte bien en faire une force pour gérer au mieux ce huitième de finale retour de Ligue des champions. "Le passé est le passé, pour moi, tout a commencé là, en janvier 2021, a-t-il expliqué hier, devant la presse. La seule expérience que j'ai, ce sont les matches qui ont eu lieu depuis mon arrivée à Paris. Je n'ai aucune émotion liée aux expériences passées. Pour moi, c'est un match qu'on va commencer pour gagner. On va jouer à fond dès la première minute (...) On va vraiment respecter le Barça au maximum. Il faudra être aussi performant qu'à Barcelone, voire plus, pour passer en quart de finale. On sait de quelle manière on doit entrer dans ce match, comment on doit l'envisager. Pour nous, le score de départ est de 0-0. Et on doit penser que pour se qualifier, il faut gagner".