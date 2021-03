PSG - Barcelone : pronostic, diffusion TV, composition… L'actu du match

PSG - BARCA. Après sa large victoire lors du 8e de finale aller, le Paris-SG aborde aujourd'hui le match retour face au FC Barcelone avec le statut de grand favori pour la qualification. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match de Champions League ce soir ? Découvrez aussi la cote et la compo probable de chaque formation.

[Mis à jour le 10 mars 2021 à 09h33] Quatre ans après l'incroyable remontada subie à ce même stade des 8e de finale de la Ligue des champions et face à ce même Barça (victoire parisienne 4-0 à l'aller, défaite 6-1 au retour), le PSG se présente à nouveau en position de force pour la qualification en quart de finale, après son superbe résultat obtenu lors de la première manche (succès 4-1 au Camp Nou). De quoi être à l'abri, cette fois, d'une élimination surprise ? Si l'on se fie aux chiffres publiés sur les sites de paris en ligne, la réponse est positive puisque la cote de victoire est légèrement favorable aux Parisiens (environ 2,40 euros contre 2,65 euros). Or, pour espérer se qualifier ce soir, les hommes de Ronald Koeman ont besoin de s'imposer au Parc des Princes avec quatre buts d'écart ou plus (4-0, 5-0, 5-1...) ou avec trois buts d'écart mais en marquant au moins cinq fois (5-2, 6-3...). "Ce sera compliqué et pour espérer, il faudra être efficace, réaliste", a concédé l'entraîneur de la formation catalane, hier, devant la presse, avant d'ajouter, plus optimiste : "On va essayer ! Quel que soit le stade, le Barça rentre toujours sur un terrain pour gagner. Rien n'est impossible. Le pire qui puisse nous arriver, c'est que, après le match, on se dise que l'on n'a pas donné le maximum pour se qualifier ou pour gagner".

De son côté, le PSG, sans Neymar qui n'a pas réussi à revenir en forme à temps après sa blessure aux adducteurs qui lui avait déjà fait manquer le match aller, s'avance vers ce nouveau rendez-vous européen avec la volonté de ne pas raviver les mauvais souvenirs de certaines saisons récentes. "Le passé est le passé, a balayé Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris-SG, hier, lors du point-presse. Pour moi, tout a commencé là, en janvier 2021. La seule expérience que j'ai, ce sont les matches qui ont eu lieu depuis mon arrivée à Paris. Je n'ai aucune émotion liée aux expériences passées. Pour moi, c'est un match qu'on va commencer pour gagner. On va jouer à fond dès la première minute". Le gardien de but Keylor Navas a, lui, chercher à évacuer tout excès de confiance : "On doit utiliser notre marge mais on ne va pas faire moins d'efforts qu'à l'aller. On a toujours le même respect pour Barcelone. À aucun moment, on ne se sent supérieur. L'état d'esprit ne doit jamais changer". Ces propos se traduiront-ils dans les actes ? Réponse au coup de sifflet final, ce soir, aux alentours de 22h45 (s'il n'y a pas de prolongations).

Le coup d'envoi de ce match retour des 8e de finale de la Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone sera donné à 21 heures, ce mercredi 10 mars 2021, depuis le Parc des Princes (Paris), par l'Anglais Anthony Taylor, l'arbitre de la rencontre.

Pour ce match retour des 8e de finale de la Ligue des champions, Paris est privé de Juan Bernat (blessure au genou), Moïse Kean (Covid-19) et Neymar (en phase de reprise). Les principales incertitudes concernent le côté droit parisien, où Thilo Kehrer et Alessandro Florenzi sont en concurrence au poste de latéral, tout comme Angel Di Maria et Pablo Sarabia en attaque. La compo probable du PSG : Navas - Kehrer ou Forenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Paredes, Verratti, Gueye - Di Maria ou Sarabia, Icardi, Mbappé. Du côté de Barcelone, Ronald Koeman déplore les absences de Philippe Coutinho, Sergi Roberto, Ansu Fati, Ronald Araujo et Gerard Piqué, tous blessés. Le coach néerlandais devrait opter, comme ces dernières semaines, pour une composition de départ organisée en 3-5-2 et devrait titulariser les Français Clément Lenglet, Samuel Umtiti et Ousmane Démbélé, tandis qu'Antoine Griezmann est attendu sur le banc au coup d'envoi. La compo probable du Barça : Ter Stegen - Mingueza, Lenglet, Umtiti - Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Alba - Dembélé, Messi.

Ce PSG - Barça ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce soir : c'est la chaîne RMC Sport 1 qui assurera en effet la retransmission du match en direct. Jérôme Sillon et Jérôme Rothen seront chargés des commentaires. A noter également que plusieurs replay seront proposés par le diffuseur dans les jours à venir.

Impossible également d'accéder gratuitement (et légalement) à la retransmission en streaming, aujourd'hui, à l'occasion de ce PSG - Barcelone, puisque seul le site Internet dédié de RMC Sport. , disponible sur abonnement propose ce service en France. Nous vous proposerons par ailleurs de vivre ce match de foot en direct commenté ce soir, sur cette page, avec l'évolution du score et le résumé des temps forts en live.